Bozüyük\'te firari hükümlüler yakalandı, düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Düzensiz göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurda giren bir düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklu kişi, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanmasının ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları da görülecek. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesinde düzenlenen bisiklet yarışına 150'den fazla sporcu katıldı. Yarışta dereceye giren öğrenciler Türkiye'de düzenlenecek okul yarışlarına katılma hakkı kazandı.
Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan kadın sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı da getirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
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