Bozyazı'da Peygamberimiz Konferansı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi.
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Sahil Yaşam Parkı'nda düzenlenen konferansta Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Coşkun, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Coşkun, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuşma yaptı.
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