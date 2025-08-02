Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki panelvana çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Cadddesi'nde K.Ç'nin (17) kullandığı 33 LR 244 plakalı otomobil, park halindeki 33 CEN 60 plakalı panelvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki B.D. (17), sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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