Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümetine Darbe İddiasıyla Albay Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümetine Darbe İddiasıyla Albay Gözaltına Alındı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümetine Darbe İddiasıyla Albay Gözaltına Alındı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe planları yapmakla suçlanan Albay Bernardo Correa Neto, darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Federal Polis, Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunmakla suçlanan birkaç kişiyi daha önce gözaltına almıştı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan ise pasaportunu teslim etmesi istenmişti.

12.02.2024 06:13
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla bir albay gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan habere göre, darbe soruşturması kapsamında, savcılığın talimatı üzerine Albay Bernardo Correa Neto, ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Albay Neto, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ekibi ile işbirliği yaparak, Lula da Silva hükümetine darbe planları yapmakla suçlanıyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi 9 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine "darbe girişiminde" bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirilmişti.

Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istemişti.

Kongre baskını

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro, 29 Nisan 2023'te polise verdiği ifadede, 8 Ocak'taki Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskınını "kışkırttığı" suçlamasını kabul etmemişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümetine Darbe İddiasıyla Albay Gözaltına Alındı - Son Dakika
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