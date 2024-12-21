Brezilya'da Zincirleme Kaza: 30 Ölü - Son Dakika
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Brezilya'da Zincirleme Kaza: 30 Ölü

Minas Gerais'teki kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Otobüs alev aldı.

21.12.2024 21:46
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Brezilya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, ülkenin Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda zincirleme trafik kazası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan habere göre, kaza, lastiği patlayan yolcu otobüsünün önündeki kamyona çarpmasıyla yaşandı.

Kazanın etkisiyle otobüsün alev aldığı ve ölenlerin çoğunun yanarak hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kazada yaşamını yitiren kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Zincirleme Kaza: 30 Ölü - Son Dakika

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