Brezilya polisinin Flavio Bolsonaro'nun kaçışında ajan ağını araştırdığı öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brezilya polisinin Flavio Bolsonaro'nun kaçışında ajan ağını araştırdığı öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

WP'ye konuşan Brezilyalı yetkili, polisin Senatör Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye kaçışında ABD, Arjantin ve İsrail ajanlarından oluşan ağın yardımını soruşturduğunu öne sürdü. Yetkili, eski bir Mossad ajanının Bolsonaro'yu Arjantin sınırına taşıyan aracı izlediğini ileri sürdü.

Brezilya'da polisin, devlet başkanı seçimlerinde aldığı yenilginin ardından gizlice ABD'ye giden Senatör Flavio Bolsonaro'nun ülkesini terk etmesinde ABD, Arjantin ve İsrail ajanların yardım edip etmediğini soruşturduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesine isminin açıklanmaması şartıyla konuşan Brezilyalı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, hakkında yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen Arjantin üzerinden ABD'ye uçan Bolsonaro'nun, ülkesinden ayrılışına yönelik bir iddia ortaya attı.

Yetkili, Brezilya polisinin ABD, Arjantin ve İsrailli ajanlardan oluşan bir ağın, ülkesinden ayrılırken Bolsonaro'ya yardımcı olup olmadığını araştırdığını öne sürdü.

Aynı yetkili ayrıca, eski bir Mossad ajanının, Bolsonaro'yu Arjantin sınırına taşıyan aracı takip ederken görüldüğünü de ileri sürdü.

"İzlediğim yol hakkında katiyen yorum yapmayacağım"

Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından gizlice ABD'ye giden Bolsonaro, gazeteye röportaj verdi.

Bolsonaro, ABD'ye nasıl gittiğini veya oradaki yetkililerin bu süreçte kendisine yardım edip etmediğine dair soruları yanıtsız bırakarak "İzlediğim yol hakkında katiyen yorum yapmayacağım." dedi.

Bolsonaro, ABD'yi tercih etme nedenlerinden birinin de burada tutuklanma korkusu yaşamadan düşüncelerini özgürce ifade edebilmek olduğunu belirterek, Brezilya'nın aksine ABD'deki kurumların "hala işlediğini" söyledi.

Ayrıca Bolsonaro, "ABD Başkanı Donald Trump'ın da Brezilya'nın tam anlamıyla demokratik bir ülke olmadığı görüşünde" olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesini terk etmişti.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriArjantinBrezilyaPolitikaGüncelMossadİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
10:30
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 10:56:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Brezilya polisinin Flavio Bolsonaro'nun kaçışında ajan ağını araştırdığı öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android