Brezilya polisinin Flavio Bolsonaro'nun kaçışında ajan ağını araştırdığı öne sürüldü

Brezilya'da polisin, devlet başkanı seçimlerinde aldığı yenilginin ardından gizlice ABD'ye giden Senatör Flavio Bolsonaro'nun ülkesini terk etmesinde ABD, Arjantin ve İsrail ajanların yardım edip etmediğini soruşturduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesine isminin açıklanmaması şartıyla konuşan Brezilyalı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, hakkında yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen Arjantin üzerinden ABD'ye uçan Bolsonaro'nun, ülkesinden ayrılışına yönelik bir iddia ortaya attı.

Yetkili, Brezilya polisinin ABD, Arjantin ve İsrailli ajanlardan oluşan bir ağın, ülkesinden ayrılırken Bolsonaro'ya yardımcı olup olmadığını araştırdığını öne sürdü.

Aynı yetkili ayrıca, eski bir Mossad ajanının, Bolsonaro'yu Arjantin sınırına taşıyan aracı takip ederken görüldüğünü de ileri sürdü.

"İzlediğim yol hakkında katiyen yorum yapmayacağım"

Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından gizlice ABD'ye giden Bolsonaro, gazeteye röportaj verdi.

Bolsonaro, ABD'ye nasıl gittiğini veya oradaki yetkililerin bu süreçte kendisine yardım edip etmediğine dair soruları yanıtsız bırakarak "İzlediğim yol hakkında katiyen yorum yapmayacağım." dedi.

Bolsonaro, ABD'yi tercih etme nedenlerinden birinin de burada tutuklanma korkusu yaşamadan düşüncelerini özgürce ifade edebilmek olduğunu belirterek, Brezilya'nın aksine ABD'deki kurumların "hala işlediğini" söyledi.

Ayrıca Bolsonaro, "ABD Başkanı Donald Trump'ın da Brezilya'nın tam anlamıyla demokratik bir ülke olmadığı görüşünde" olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesini terk etmişti.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.