Brezilya Ulusal Günü Ankara'da resepsiyonla kutlandı, büyükelçi ev sahipliği yaptı

Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Ulusal Günü, büyükelçiliği tarafından Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, ulusal gün vesilesiyle Türk halkı adına Brezilyalılara tebriklerini sundu.

İki ülke arasındaki bağların "hızlı ve istikrarlı" ilerlediğini aktaran Gümrükçü, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin tarihine dikkati çekti.

Gümrükçü, Brezilya ile Türkiye arasında 2010'da tesis edilen stratejik ortaklığa atıfta bulunarak ikili ticaret hacminin 6 milyar dolar seviyesine yaklaştığına işaret etti.

Türkiye ile Brezilya'nın savunma sanayi işbirliğine de değinen Gümrükçü, her iki ülkenin de güçlü ve sağlam savunma sanayisine sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Neves de ulusal günün ülkesi için önemini anlattı.

İki ülke ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığını hatırlatan Neves, Türkiye ile Brezilya arasında siyasi ilişkilerin 1927'de imzalanan Dostluk Anlaşması ile kurulduğuna değindi.

Neves, Türkiye ile Brezilya'nın 2010'dan beri stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki üst düzey temaslara ilişkin bilgi verdi.