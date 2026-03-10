Brezilya ve Güney Afrika'dan Savunma İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
Brezilya ve Güney Afrika'dan Savunma İşbirliği Çağrısı

10.03.2026 00:27
Lula, Ramaphosa ile görüşmesinde iki ülkenin savunma işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesine resmi ziyarette bulunan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Başkent Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio do Planalto'da bir araya gelen iki lider, baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lula da Silva, Brezilya ile Güney Afrika'nın askeri savunma kapasitesini birlikte güçlendirmesi ve genişletmesi gerektiğini vurgulayarak, "Savunma meselesi üzerine düşünmemiz gerekiyor. Brezilya ve Güney Afrika'nın savunma sanayisini tartışması gerekiyor çünkü bir gün biri gelip bizi işgal edebilir ve kendimizi savunacak imkanımız olmayabilir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara atıfta bulunan Lula da Silva, "Bizim de önlem almamız gerekiyor. Savaş istemiyoruz ancak zenginliklerimizi ya da egemenliğimizi ele geçirebileceğini düşünen herkesi caydırabilecek kapasiteye sahip olmak istiyoruz." diye konuştu.

Lula da Silva, Brezilya ve Güney Afrika'nın iki büyük potansiyel olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Güney Amerika'da kendimizi bir barış bölgesi olarak görüyoruz. Hiç kimsenin nükleer bombası yok, kimsenin atom bombası yok. Bu yüzden savunmayı caydırıcılık olarak düşünüyoruz. Potansiyelimizi birleştirmemiz ve birlikte ne üretebileceğimizi görmemiz, birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Silah tüccarlarından satın almaya devam etmemize gerek yok."

Ramaphosa da mevkidaşı Lula da Silva'nın iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki bağların güçlendirilmesi yönündeki önerisini desteklediğini belirtti.

Havacılık, uzay teknolojisi ve siber güvenlik alanlarında da ortak projeler geliştirilebileceğini kaydeden Ramaphosa, "Savunma ve havacılık alanında siz (Brezilyalılar) çok daha ileridesiniz. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var ve aynı zamanda size sunabileceğimiz de çok şey var." dedi.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Diplomasi, Brezilya, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Lula, Son Dakika

