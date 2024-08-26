Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'da seçim tutanaklarının açıklanmasını talep etti - Son Dakika
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Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'da seçim tutanaklarının açıklanmasını talep etti

Brezilya ve Kolombiya, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) 28 Temmuz'daki seçimin tutanaklarını açıklaması çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaptıkları telefon görüşmesinde yayımladıkları ortak açıklamada, Venezuela'dan seçim tutanaklarını 'şeffaf bir şekilde' açıklamasını talep etti.

26.08.2024 07:46
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Brezilya ve Kolombiya, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) 28 Temmuz'daki seçimin tutanaklarını açıklaması çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaptıkları telefon görüşmesinde yayımladıkları ortak açıklamada, Venezuela'dan seçim tutanaklarını "şeffaf bir şekilde" açıklamasını talep etti.

İki ülkenin Venezuela'daki seçim süreciyle ilgili ortak bir tutum benimsediği belirtilen açıklamada, "Her iki cumhurbaşkanı da Venezuela'daki seçim güvenilirliğinin ancak doğrulanabilir verilerin şeffaf bir şekilde yayımlanmasıyla tesis edileceğine inanmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Venezuela'daki siyasi normalleşmenin barışçıl diyalog yoluyla sağlanabileceği taraflara hatırlatılarak, demokratik bir şekilde bir arada yaşamanın önemi vurgulandı.

Taraflardan şiddet eylemlerinden kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Barbados Anlaşması kapsamında, hükümet ve muhalefet tarafından verilen taahhütlerin hatırlatılmasında fayda var. Her iki tarafla da iletişim kanalları açık tutulmaya devam edilecek ve iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlanacak. Son olarak, uluslararası hukuka aykırı şekilde tek taraflı yaptırımların baskı aracına dönüşmesine de tamamen karşıyız." denildi.

Brezilya, Kolombiya ve Meksika ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etmişti.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'da seçim tutanaklarının açıklanmasını talep etti - Son Dakika

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