Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan\'ın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Reisi ve Abdullahiyan'ın ölüm haberine derin üzüntü duyduklarını belirtti ve taziyelerini iletti.

20.05.2024 23:31
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Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yanındakilerin helikopter kazası sonucu vefat haberlerini üzüntüyle öğrendim. Tüm kurbanların ailelerine, hükümete ve İran halkına en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından, Reisi ile Venezuela'da çektiği fotoğrafları paylaşarak, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin acı ölüm haberini almak beni şoka uğrattı. Örnek bir insana, İbrahim kardeşimiz gibi dünyanın olağanüstü liderine, mükemmel bir insana, egemenliğin savunucusuna veda etmek zorunda olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Reisi, halkımızın ve ülkemizin sadık dostudur. Bolivarcı topraklardan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e en derin üzüntülerimizi iletiyoruz. Bu zor günlerde alilerinin ve İranlı kardeşlerimizin duygularını paylaşıyoruz. Siz İran'ın, onurun, ahlakın ve direnişin örneğisiniz. Güçlü olun kardeşler."

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X hesabından, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın ölüm haberini "derin bir üzüntüyle" aldıklarını belirtti.

Reisi ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Arce, "2 Mart'ta Cezayir'de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşme şerefine erişmiştik. O toplantıda onun liderliği ve halkına derin bağlılığına şahit olduk. Sağlık, eğitim, tarım, telekomünikasyon ve daha nice alanlarda Bolivya ile çalışmaya istekli olduklarını gösterdiler. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e, İran Hükümetine ve cesur İran halkına en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi sunuyoruz. Bolivya halkı bu zor zamanlarda yanınızda olacak." ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmeleri nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Canel "Küba halkı ve hükümeti, büyük dost, halkı tarafından sevilen ve takdire şayan politikacı bir insanı kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın vefat haberinin "derin" üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Trajik kaza nedeniyle kurbanların ailelerine taziye sunulan açıklamada, İran halkıya dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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