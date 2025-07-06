BRICS'ten Gazze'ye Çekilme ve Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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BRICS'ten Gazze'ye Çekilme ve Ateşkes Çağrısı

06.07.2025 22:17
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BRICS liderleri, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

BRICS liderleri, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi ve Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, Gazze Şeridi'nin, Filistin'in "vazgeçilmez bir parçası olduğu" belirtilerek, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne "bağlılığın" ifade edildiği bildiride, "Suriye'nin yönettiği, sahip olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde Birleşmiş Milletler'in yardım sağladığı" barışçıl ve kapsayıcı bir sürecin desteklendiği kaydedildi.

Bildiride, 13 Haziran 2025'ten bu yana İran'a yönelik "askeri saldırıların kınandığı", bunların uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiği vurgulanarak, Orta Doğu'da güvenlik riskinin artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Sudan ve Haiti'deki durum

Sudan'da yaşanan insani krizden derin endişe duyulduğu aktarılan bildiride, bölgede derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Sudan halkı için sürekli, acil ve kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı.

Haiti'deki insani ve ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ifade edilen bildiride, ülkedeki insani krizin ancak uluslararası toplumun desteğiyle çözülebileceği kaydedildi.

Bildiride, çetelerin ortadan kaldırılması, ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadeli kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi talep edildi.

Rio de Janeiro'da BRICS Zirvesi

17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BRICS'ten Gazze'ye Çekilme ve Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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