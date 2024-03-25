British Museum, bp ile İsrail'le yapılan doğal gaz arama işbirliği nedeniyle protesto edildi

Güncel

Londra'daki dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle protesto edildi.

"Filistin İçin Enerji Ambargosu" isimli grubun, British Museum'da başlattığı eylemin ardından müze yönetimi ve polis, müzeyi ziyarete kapattı.

Bunun üzerine eylemi müze girişinde devam ettiren grubun X hesabından yapılan paylaşımda, bp'nin, Filistin kara sularında, İsrail'le yaptığı işbirliği çerçevesinde doğal gaz aradığı belirtildi.

Şirketin başka bölgelerden elde ettiği petrolü de İsrail'e götürdüğü kaydedilen açıklamada, "Özgür Filistin Koalisyonunun eylem ayı kapsamında British Museum'un dışında toplandık ve müzenin bp'yle işbirliğini sona erdirmesini talep ettik." ifadeleri yer aldı.

Müze ziyaretçileri ve bölgedekilerin de katılımıyla yaklaşık iki saat süren eylem, müzenin kapanış saatinde sona erdi.

Açıklamada, "bp'yle işbirliği yaparsanız sizi kapatırız" ve "bp'yle işbirliği yaparsanız geri döneceğiz" ifadeleri de paylaşıldı.

Londra Metropolitan Polisinin açıklamasında, eylem nedeniyle herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı kaydedildi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre bp, gelecek 10 yıl için müzenin renovasyon planlarına 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar lira) katkı sağlayacak.

bp, İsrail'in geçen ekimde Akdeniz'de gaz arama lisansı verdiği 6 şirketten biri olarak sık sık protesto ediliyor.