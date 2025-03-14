Brosnan, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brosnan, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı

İrlanda Büyükelçisi Brosnan, Trump'ın Gazze planını eleştirerek Filistinlilerin ülkelerini terk etmemesi gerektiğini vurguladı.

14.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri zorla yerinden etme planına ilişkin, "Filistinlilerin ülkelerini terk etmeye zorlanmaları gerektiğine inanmadığımızı söylemek önemli." dedi.

Brosnan, Türkiye-İrlanda ilişkilerinin yanı sıra dünya gündemine ilişkin AA'ya konuştu.

Aziz Patrick Günü ve ramazan ayının aileleri bir araya getirdiğini ve insanların içindeki minnet duygusunu ortaya çıkardığını belirten Brosnan, ikisi arasındaki benzerliğe işaret etti.

Brosnan, Türkiye'de ramazanı deneyimlemenin ve iftarlara katılmanın kendisi için oldukça özel olduğunu ifade etti.

Aziz Patrick Günü'nün İrlandalılar için önemini vurgulayarak, İrlanda'ya ait müzik, edebiyat gibi alanlardaki birçok şeyi bu özel günde kutladıklarını paylaştı.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile İrlanda halkları arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna değinen Brosnan, her yıl çok sayıda İrlandalı turist Türkiye'yi ziyaret ederken, birçok Türk'ün de yaşamak, çalışmak ve eğitim almak için İrlanda'da gittiğini söyledi.

Brosnan, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve İrlanda, güçlü çok taraflı kuruluşlara ve kurallara dayalı düzene son derece bağlıdır. Yakın bölgede kritik bir dönem yaşanıyor. İrlanda, Türkiye ile çok taraflılık konusunda yürütülen çalışmaları desteklemeye büyük önem vermektedir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının geçen ay G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğünü anımsatan Brosnan, bu toplantının çok taraflılığa bağlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Brosnan, "Türkiye ile ticaret, siyaset ve halklar arası ilişkiler açısından mükemmel bir ilişkimiz var." diyerek, Ankara'daki büyükelçiliği sürecince bu ilişkileri güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Büyükelçi Brosnan, karşılıklı olarak halklar arasındaki kültürel etkileşimi teşvik ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci

"İrlanda, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) erişimini destekliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Brosnan, ülkesinin AB'nin genişlemesinden yana olduğunu, "kriterleri karşılayan her ülkenin desteklenmesi" gerektiğini kaydetti.

Brosnan, AB üyelik süreci devam eden Türkiye ile işbirliğini ve ortaklığı sürdürmek istediklerinin altını çizerek "AB ve Türkiye arasındaki işbirliği konusunda olumlu bir ivme olduğunu görüyorum. İrlanda, AB'nin bir parçası olarak, son dönemdeki gelişmeleri ve AB ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesini güçlü şekilde desteklemektedir." diye konuştu.

ABD-Avrupa ilişkileri

Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin soruyu cevaplayan Brosnan, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da katıldığı Aziz Patrick Günü etkinliğinden çıkan en önemli mesajlardan birinin, "Avrupa, İrlanda ve ABD'nin birlikte çalışmaya devam edeceği" yönünde olduğunu kaydetti.

Brosnan, taraflar arasında çözülmesi gereken sorunlu meseleler olduğunu ancak bunun, işbirliğine engel olmadığını söyledi.

ABD'nin tavrından rahatsızlık duyup duymadığı sorusuna cevap veren Brosnan, "Her zaman üzerine anlaşamadığımız meseleler var ama bu birçok ülkeyle yaşanıyor. Beraber iyi çalışmak ve işbirliği yapmak için her şey üzerine anlaşmak zorunda değiliz. Bu uluslararası ilişkilerin doğası, kendi ülkeniz olmak ve diğerleriyle yakın çalışmak." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı

Brosnan, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 30 günlük ateşkes önerisini barışçıl bir çözüm için "fırsat anı" olarak nitelendirerek, bunun uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçmişte iki ülke arasında oynadığı arabulucu rolünü takdirle karşıladıklarını belirten Brosnan, ateşkesi hedefleyen inisiyatifin ivme kazanmasını umduğunu dile getirdi.

Brosnan, şiddet ve çatışmanın sona ermesiyle Ukrayna'daki ve dünyanın her yerindeki insanların huzura kavuşmasının önemine değinerek, Rusya'yı Ukrayna ile ateşkes yapmaya çağırdı.

Ukrayna'da barış için umutlarını korumak zorunda olduklarını kaydeden Brosnan, sürdürülebilir barışçıl çözümün mümkün olduğunu ve bunu sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Trump'ın "Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi" planını "etik bulup bulmadığı" sorusunu cevaplayan Brosnan, "Filistinlilerin ülkelerini terk etmeye zorlanmaları gerektiğine inanmadığımızı söylemek önemli. Gerçek zorluklar olmasına rağmen iki devletli çözümü desteklememiz önemli." ifadelerini kullandı.

Brosnan, Filistin, Gazze ve İsrailliler için insani ve barışçıl çözüme destek verdiklerini aktararak, uluslararası camiada Filistin'in geleceğini destekleme konusunda görüşlerini paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Büyükelçi Brosnan, Filistinlilerin yerlerinden edilmeden, kendi evlerinde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki yeni yönetim

Suriye'deki yeni yönetimin ülkeye barışçıl ve istikrarlı bir çözüm getireceğinden umutlu olduklarını ve bunu AB'nin yanı sıra uluslararası toplumla destekleyeceklerini belirten Brosnan, çözümün ülkedeki farklı grupları kapsayıcı olması ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Brosnan, Suriye'ye yönelik yaptırımların "düzgün yolla" ve "geri alınabilir" şekilde kaldırılabilmesinin önemli olduğunu kaydederek, "AB içinde yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını değerlendirmek için çalışıyoruz ve bu konuda uygun şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Filistin, Kültür, ankara, Güncel, Suriye, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brosnan, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:09:53. #7.12#
SON DAKİKA: Brosnan, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.