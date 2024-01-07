Brüksel\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, Filistinlilere destek için gösteri düzenledi.

Brüksel'in merkezinde yer alan tarihi Borsa binası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti.

Borsa binasının içinde yaklaşık 50 kadın ellerindeki kanlı oyuncak bebeklerle gösteri yaptı.

"Çocuklara saldırı, meşru müdafaa değildir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.