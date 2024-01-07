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Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Borsa binasının içindeki kadınlar kanlı oyuncak bebeklerle gösteri yaparken, diğer göstericiler Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Brüksel\'de Filistin\'e Destek Gösterisi
07.01.2024 - 20:01,
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, Filistinlilere destek için gösteri düzenledi.

Brüksel'in merkezinde yer alan tarihi Borsa binası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti.

Borsa binasının içinde yaklaşık 50 kadın ellerindeki kanlı oyuncak bebeklerle gösteri yaptı.

"Çocuklara saldırı, meşru müdafaa değildir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Kaynak: AA
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