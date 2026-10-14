Brüksel'de Jette ve Ixelles'teki silahlı saldırılarda polis ve sivil öldü - Son Dakika
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Brüksel'de Jette ve Ixelles'teki silahlı saldırılarda polis ve sivil öldü

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Brüksel'de dün Jette'de çalıntı araç kontrolünde bir polis, Ixelles'te AP binasının bulunduğu caddede bir sivil silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kentte son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı ve 22 patlama yaşanırken hükümet bütçe ve personel eksikliğiyle eleştiriliyor.

Belçika ve Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de son dönemlerde artan silahlı saldırılar nedeniyle asayiş durumu gittikçe kötüleşirken federal hükümet bütçe ve personel eksikliği nedeniyle eleştiriliyor.

Brüksel Başkent polisi, Jette semtinde çalıntı aracı kontrole giden bir polisin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Brüksel Savcısı Julien Moinil, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, çalıntı araçta "önemli miktarda" uyuşturucu bulunduğunu ve birkaç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ixelles Belediyesinde Avrupa Parlamentosu (AP) binasının bulunduğu Rue Wiertz Caddesi'nde de silahlı saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünkü silahlı saldırılar, AB kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarını ve asayiş sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

AA muhabiri Brüksel'de artan asayiş sorununa dair son bilgileri derledi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla öne çıkıyor.

Son 25 yılda hayatını kaybeden 36. polis memuru

Yerel medyadaki haberlere göre, dünkü saldırıda hayatını kaybeden polis memuru, son 25 yılda görev başında yaşamını yitiren 36. polis memuru oldu.

Polis sendikası NSPV sözcülerinden Joery Dehaes, polislerin hayatını kaybetmesinde şiddet vakalarının "çok büyük rolünün" bulunduğunu belirtti.

Olayın ardından ülkede yetkililer, polisin ailesine başsağlığı dilerken İçişleri Bakanı Bernard Quintin, soruşturmanın sürdüğünü, suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını kaydetti.

Son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı, 22 patlama yaşandı

Brüksel Savcısı Moinil, başkentte son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı düzenlendiğini ve 22 patlama meydana geldiğini belirtti.

Moinil ayrıca, yıl başından ağustos sonuna kadar Brüksel'de 69 silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, 2025 yılında da bu sayının 102 olduğunu kaydetti.

Hükümetin planı ve eleştiriler

Belçika hükümeti, son dönemlerde artan güvenlik tehditlerine karşı açıkladığı planla, Brüksel'de 6 farklı bölgede faaliyet gösteren polis teşkilatının tek çatı altında birleştirilmesi, yeni yapının tek bir polis şefi tarafından yönetilmesini hedefleniyor.

Parlamentonun onayladığı plan kapsamında polis ile askerlerin ortak devriye görevi yapması süreci 3 Nisan'da başlarken askerler metro ve tren istasyonlarında ortak devriyeye çıkmıştı.

Diğer yandan, Brüksel belediyeleri tam olarak 2027 başında faaliyete geçirilmesi hedeflenen plana karşı çıkıyor.

Brüksel Belediyeler Birliği, plan doğrultusunda 2025-2029 dönemi için polisin 300 milyon avro bütçe açığıyla karşılaşacağı uyarısında bulunuyor.

Brüksel Savcılığı da cezaevlerindeki uyuşturucu çetesi elebaşlarının cep telefonu vasıtasıyla dışarıdaki faaliyetleri sürdürmesini engellemek için sinyal bozucu cihaz talep ettiklerini ancak bu konuda gelişme olmadığını aktarıyor.

Brüksel'in Saint-Gilles, Anderlecht ve Molenbeek ilçelerinde de ağustos sonlarında bir dizi silahlı saldırı sonucunda bazı kişiler yaralanmış, Anderlecht'te bir polis karakoluna kalaşnikof tipi silahla ateş açılmıştı.

Kaynak: AA
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