Brüksel'de Kadınlar Günü Atölyesi

08.03.2026 16:38
Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu'nda, 8 Mart'a özel ipek kozası atölyesi düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle "İpek Kozası El Ürünleri" atölye çalışması düzenlendi.

Brüksel'deki başkonsolosluk binasında gerçekleştirilen atölye çalışmasında, El Sanatları ve Nakış Öğretmeni Nazan Hüveyda Şenkul, katılımcılara ipek kozasının işlenmesi ve el sanatlarında kullanımına ilişkin bilgiler aktardı.

Kadın katılımcılar, ipek kozalarını kullanarak kendi el emeği sanat ürünlerini ortaya çıkardı, yaka iğnesi yaptı.

Burada konuşan Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, Türkiye'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, kadınlara en erken seçimlere katılma hakkı veren ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Sevim, "Kadınlar diplomaside, uluslararası ilişkilerde çok önemli rollerde. Milli Mücadelemiz sırasında da kadınların oynadığı rolü biliyoruz." diye konuştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan El Sanatları ve Nakış Öğretmeni Nazan Hüveyda Şenkul, Türkiye'den kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdiğini belirterek, "İpek kozasıyla çalışmak vücudun negatif elektriğini alıyor. Ortaya hemen, kısa sürede bir obje çıkıyor. Hem ekonomik katkı, hem ev dekorasyonu dahil birçok alanda kullanılıyor." bilgisini paylaştı.

Şenkul, meslek hayatında insan sevgisini temel aldığına işaret ederek, kadınlara kendi değerleri ve kıymetlerini bilmeleri gerektiğini her zaman telkin ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

