Brüksel'de Suriye İçin 6 Milyar Euro Destek - Son Dakika
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Brüksel'de Suriye İçin 6 Milyar Euro Destek

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Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda 6 milyar euro yardım taahhüt edildi, Suriye tarafı katıldı.

18.03.2025 01:43
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- Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda yaklaşık 6 milyar euro yardım taahhüdü

Suriye tarafı ilk kez konferansa katıldı

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda savaşın harap ettiği ülkenin yeniden inşası için yaklaşık 6 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu. Suriye tarafı ilk kez söz konusu konferansa katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de her yıl düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda bu yıl tema "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" oldu. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet temsil ederken, Suriye tarafı ilk kez söz konusu konferansa katıldı. Konferansa Batılı ülkelerin yanı sıra Suriye'nin komşuları, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kuruluşları da iştirak etti.

"Bu toplantı, Suriye'deki çıkmaz karşısında ahlaki bir sorumluluk"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Bu toplantı, Suriye'deki çıkmaz karşısında ahlaki bir sorumluluk ve Suriyelilerin çektiği acıları hafifletmek için uluslararası çabaları artırmak adına gerçek bir fırsattır" dedi.

Avrupa Birliği'nin bazı yaptırımları askıya almasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Şeybani, Suriye'nin yeniden inşasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Tüm bağışçı ülkeleri, Suriye'nin yeniden inşa çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

Şeybani, yerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için uluslararası çabalar ve ekonominin canlandırılmasına yönelik katkılar gerektiğini ifade etti.

"Suriyelilere yardım taahhüdünü 2,5 milyar euroya yükseltiyoruz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Suriyelilere yardım taahhüdünü 2025 ve 2026 için yaklaşık 2,5 milyar euroya yükselttiğini duyurdu. Von der Leyen, "Çatışmaların başından bu yana Suriyelilere 37 milyar eurodan fazla destek sağladık. Şimdi, Esad'ın devrilmesiyle birlikte bu destek her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi.

Von der Leyen, "Avrupa Birliği, hem Suriye içindeki hem de bölgedeki mültecilere yönelik olmak üzere Suriyelilere sağladığı taahhüdü, 2025 ve 2026 için yaklaşık 2,5 milyar euro'ya yükseliyor. Bugün burada bulunan herkesi de aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz. Suriye halkının desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, Suriye yönetiminin kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem arz ettiğini söyledi. Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülke istikrarı ve güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, geri dönüşlerin de teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla Suriye'de ekonomik imkan ve istihdamın oluşturulması gerektiğini belirtti. Yılmaz, Suriye'ye yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılmasına ve Suriyelilerin gündelik yaşantısında ivedilikle iyileşme kaydedilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'de nihai tahlilde sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlı olduğunu ve Şam'daki yönetimin terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri ile vardığı mutabakatın eksiksiz bir şekilde hızlıca uygulamaya konulması gerektiğini söyledi. Yılmaz ayrıca, İsrail saldırganlığının Suriye açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yaklaşık 6 milyar euro destek taahhüdü

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, konferansta Suriye'ye 4,2 milyar euro hibe, 1,6 milyar euro da düşük faizli kredi olmak üzere toplamda yaklaşık 6 milyar euro destek taahhüt edildiği ifade edildi. Açıklamada, bazı fonların birden fazla yıla yayıldığı ve bu nedenle 2025 yılı için kesin bir miktar belirlemenin zor olduğu belirtildi.

Bağışçılar konferansında Almanya yaklaşık 300 milyon euro destek taahhüdünde bulunurken, ABD ise herhangi bir destek taahhüdünde bulunmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Suriye İçin 6 Milyar Euro Destek - Son Dakika

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