Brüksel Özgür Üniversitesi, İsrailli ortakların bulunduğu yapay zeka projesinden ayrıldı - Son Dakika
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Brüksel Özgür Üniversitesi, İsrailli ortakların bulunduğu yapay zeka projesinden ayrıldı

Brüksel Özgür Üniversitesi, İsrailli ortakların bulunduğu yapay zeka projesinden ayrıldı

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi, iki İsrailli kurumun da katıldığı yapay zeka konulu bilimsel bir projeden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Üniversite, Gazze'deki gelişmeler sonrasında İsrailli ortakların bulunduğu tüm araştırma projelerini incelemeye alacağını açıkladı. Ayrıca, üniversite İsrail ile herhangi bir ikili işbirliği olmadığını vurgulayarak, Filistinli kurumlarla ortaklıklarını sürdüreceğini belirtti.

08.05.2024 19:45
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Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi, iki İsrailli kurumun da katıldığı yapay zeka konulu bilimsel bir projeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın, üniversitenin etik kurulundan gelen değerlendirmenin ardından alındığı aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde Gazze'de yaşanan gelişmeler sonrasında üniversitenin, İsrailli ortakların bulunduğu halihazırdaki tüm araştırma projelerini kapsamlı bir incelemeye tutmaya karar verdiği kaydedildi.

Söz konusu Avrupa Birliği (AB) projelerinin hiçbirinin askeri amaçlarla ilgili olmadığı ifade edilen açıklamada, bu projelere ilişkin "tam şeffaflık sağlama" sözü verildi.

Açıklamada, üniversitenin 2 İsrailli ortağın yer aldığı yapay zeka konulu AB projesinden ayrılmaya karar verdiği duyurularak, kararın finansmanı sağlayan AB Komisyonuna bildirileceği ifade edildi.

Flaman Üniversitelerarası Konseyinin insan hakları ölçütüne uygun olarak değerlendirmelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, bu ölçütlerin "ortaklığın yapıldığı ülke veya bölgenin bir çatışmaya dahil olup olmadığı, söz konusu kurumun çatışmaya karşı tutumu ve araştırmanın sonuçlarının askeri amaçlar için kullanılma veya istismar edilme ihtimali" olduğu bilgisi verildi.

Üniversitenin İsrail ile herhangi bir ikili işbirliğinin olmadığının altı çizilen açıklamada, "Üniversite, Filistinli kurumlarla ortaklıklarını sürdüreceğini ve mümkün olan en kısa sürede Filistin'de yükseköğretimin yeniden inşasına katkıda bulunacağını vurgular." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan öğrenci protestolarına bu hafta, başkent Brüksel'in köklü yükseköğrenim kurumlarından Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Refah kentine kara saldırısının durdurulması talebiyle başlatılan protestoda öğrenciler, üniversite yönetiminden, İsrail ile her türlü işbirliğini kesmesini istedi.

Kaynak: AA

Filistin, Brüksel, Belçika, İsrail, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel Özgür Üniversitesi, İsrailli ortakların bulunduğu yapay zeka projesinden ayrıldı - Son Dakika

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