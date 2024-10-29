BTP'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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BTP'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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Hüseyin Baş, sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı'nı mesajla kutladı, Atatürk'ün izinden gidileceğini vurguladı.

29.10.2024 17:31
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(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türk gençliği, emanetine sonuna kadar sahip çıkacak Atam" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türk Gençliği, emanetine sonuna kadar sahip çıkacak Atam" notuyla paylaştığı video ile kutladı. Baş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözleriyle başlayan videoda, "O Cumhuriyet'e giden yolun ne kadar zor, ne kadar musibetlerle dolu bir yol olduğunun farkında olarak Cumhuriyet bayramını bu bilinçle kutlayacağız" dedi.

"Atatürk'ün izinden gitmekten başka hiçbir çaremiz yoktur"

Prof. Dr. Haydar Baş'ın, "Bayrak asacaksınız evlerinize, asmazsanız sonra başka milletlerin askerleri kendi bayraklarını bizim evlerimize asar" sözlerini hatırlatan Baş, "Biz Cumhuriyet'e bu bilinçle sahip çıkacağız. Bugün şerefimizi, namusumuzu, haysiyetimizi, devletimizi her şeyimizi borçlu olduğumuz, 'Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmazdı' lafını diyebileceğimiz adam merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün izinden gitmekten başka hiçbir çaremiz yoktur. Şuna emin olun; merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yaptıysa Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için yapmıştır. Onun attığı bütün adımlar bu Cumhuriyet'i ayakta tutacak adımlardır. Biz bu adımları takip etsek bize yeter" diye konuştu.

Baş, videonun sonunda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki sözlerine şu yanıtı verdi:

"Birinci vazifem Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Biliyorum ki muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur."

Baş, bu akşam Bakırköy'deki kutlama programına katılacak

BTP'nin İstanbul'daki kutlama programı Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak programa BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katılacak. Cumhuriyet Bayramı'nın marşlarla kutlanacağı programın kapanış konuşmasını Hüseyin Baş yapacak.

BTP\'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Kaynak: ANKA

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