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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında Açılan Davanın İlk Duruşması Yapıldı - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında Açılan Davanın İlk Duruşması Yapıldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı FETÖ mensubu olmakla suçlayan sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savcı, mütalaasında; Hüseyin Baş hakkında hapis cezası talep etti. Baş, 'Siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor ama ben kimseye hakaret etmedim ve bunu herkes biliyor' dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında Açılan Davanın İlk Duruşması Yapıldı
16.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:46
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı FETÖ mensubu olmakla suçlayan sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savcı, mütalaasında; Hüseyin Baş hakkında hapis cezası talep etti. Baş, "Siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor ama ben kimseye hakaret etmedim ve bunu herkes biliyor" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 29 Ocak 2022'de Trabzon'da 'Benim' belgeselinin üçüncü bölümü galası için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı yapılmasına ilişkin iddialarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet Bakanımız değişmiş. Kim geldi yerine? Bekir Bozdağ. Peki, Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı, maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi? Bugün en son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız, bu adamın FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, ya da şu anlamı vardır; sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun."

Baş'ın bu sözlerinin ardından hakkında, 'kamu görevlisine hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Baş, açılan dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. Savcı, mütalaasında; Hüseyin Baş hakkında hapis cezası verilmesini talep etti.

Baş, duruşma sonrası X hesabından açıklama yaptı. Baş'ın açıklaması şöyle:

"SİYASİ YASAKLI HALE GELMEM İSTENİYOR"

"Savcılık makamı cezamızı talep etti, savunma için süre istedik, ikinci duruşmada karar verilecek. Tekrar ediyorum; siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor ama ben kimseye hakaret etmedim ve bunu herkes biliyor. Bugün salı, Meclis grup toplantıları günü. Meclis'te oylamaya katılmaya bile tenezzül etmeyenler grup toplantısı yaparken biz adliyede savunma yapıyoruz."

Kaynak: ANKA
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