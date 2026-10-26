BTP Genel Başkanı ve avukat Baş, İstanbul Barosu seçiminde oy kullandı

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen seçimlerin ardından "İnşallah Türkiye'nin demokrasisi, adaleti, hukukunun daha güçlü olması için de bu seçim bir vesile olur. Biz Türkiye'nin geleceği adına ümitvarız. Bu seçimde inşallah Türkiye için hayırlı olan sonucu elde ederiz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı ve avukat Hüseyin Baş, İstanbul Barosu seçimlerinde oy kullandı. Avukat eşi ve beraberindeki heyetle seçim alanına gelen Baş, baro başkan adaylarından Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile de bir süre sohbet etti. Kocasakal, Hüseyin Baş'a hitaben, "Bomba gibi gidiyorsun, tebrik ediyorum. Herkese de söylüyorum, müthiş bir performansın olduğunu. Çok da mutlu oluyorum, gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Hüseyin Baş ise Kocasakal'ın bir önceki gün yaptığı konuşmayı yakından takip ettiğini belirterek, "İçimizden geçenleri söylediniz" dedi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Barosu seçimlerinin önemine dikkati çekti. Baroların savunma hakkı açısından taşıdığı role vurgu yapan Baş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de savunmanın kutsallığının en büyük nirengi taşı barolar. Dolayısıyla biz de baroya destek olmak adına, mesleki sorumluluğumuzu da yerine getirmek adına bugün oyumuzu kullandık. Hala oy kullanabiliyorken, böyle bir imkanımız varken geldik oyumuzu kullandık. İnşallah Türkiye'nin demokrasisi, adaleti, hukukunun daha güçlü olması için de bu seçim bir vesile olur. Biz Türkiye'nin geleceği adına ümitvarız. Bu seçimde inşallah Türkiye için hayırlı olan sonucu elde ederiz."