BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, CHP\'ye çağrıda bulundu

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Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gençlerin önünü açalım" çağrısını değerlendirerek, "CHP gençlerin önünü açmak istiyorsa adayını çeksin, bize destek versin" dedi.

İstanbul'un en genç belediye başkan adayı BTP İBB Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, Radyo Trafik'te Cezayir Doğan'ın sunduğu Seçim Trafiği programına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gençlerin önünü açalım" çağrısını değerlendiren Erdoğanyılmaz, "Madem CHP Genel Başkanı gençlerin önünü açalım diyor, adayını çeksin, ben İBB'nin en genç adayıyım beni desteklesin" dedi.

Belediye başkanlığı yarışındaki rakiplerine seslenen BTP adayı, "Ekrem Bey ve Murat Bey karşıma çıksın, İstanbul'un sorunlarını konuşalım. Bunlar güçlü aday değil, bunlar geleceğimizi karartan, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini heba eden insanlar. Güçlü aday, bilimsel-teknolojik yaklaşımla, Milli Ekonomi Modeli öğretisi ile Atatürk'ün öğretisi ile çözüm üreten adaydır. Güçlü aday Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayıdır. Bu yüzden halkımızdan medya manipülasyonlarına kulak asmadan bize destek vermelerini rica ediyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL'U YAPAY ZEKA DEVRİMİNİN GÖZBEBEĞİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Endüstri devrimini kaçırdığımız için Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını belirten Cihan Erdoğanyılmaz, yapay zeka devriminin ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Atatürk, Cumhuriyet döneminde endüstri devrimlerini yakalamamızı sağladı ama şu anda bakıyoruz yapay zeka devrimini kaçıran, sadece seyirci konumunda kalan bir hüviyete büründük.

Bizim İstanbul'un yapay zeka tabanlı projelerle trafik sorununun çözülmesi için, tarımsal üretimin artması için, deprem sorununun çözülmesi için çok ciddi çalışmalarımız var. Digitist sistemi kurmayı düşünüyoruz. İstanbul'u yapay zeka devriminin gözbebeği haline getirmek istiyoruz. Bunun da fizibilite çalışmalarını, Bağımsız Türkiye Partisi AR-GE merkezinde yaptık.

İstanbul'da bir veri merkezi kuracağız. Bu veri merkezinde hem genç yapay zeka startuplarının İstanbul'da olmasını sağlayacağız hem de şehrin sorunlarına yönelik geliştireceğimiz teknolojileri üreteceğiz. Biz seçildiğimiz taktirde Ekrem Bey, Murat Bey, diğer adaylar gibi Londra Chatham House'a gidip kredi talep etmeyeceğiz. Ben kendi üniversiteme gideceğim 'arkadaşlar başlıyoruz' diyeceğim."

TRAFİK SORUNUNA AKILLI ÇÖZÜMLER

BTP'nin genç adayı İstanbul'daki trafik sorununu çözmek için oluşturdukları projeleri de anlattı.

Çin'in Hangzhou şehrinde akıllı sinyalizasyon sistemi ile trafiğin yüzde 15 oranında hızlandığını belirten Cihan Erdoğan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz İstanbul'da çok ciddi ulaşım hataları olduğu için modelleme-similasyon teknikleri ile kısa vadede trafiğin önemli ölçüde azalacağını düşünüyoruz. Tabi orta ve uzun vadede İstanbul'un şehir planının değişmesi lazım, ciddi yol çalışmaları yapılması gerekiyor. Siyasilerin verdiği kararlarla olacaklar işler değil bunlar. Biz araştırma enstitüleri kuracağız. Araştırma enstitülerinde trafik mühendisliği birimimiz olacak. Trafik mühendisleri modelleme-similasyon çalışmaları ile bu sorunu çözecekler. Araştırma enstitülerinde aynı zamanda İstanbul'un deprem sorununun çözülmesi için, gıda sorununun çözülmesi için ayrı ayrı birimler olacak. Biz bu birimlerle, bu bilim insanları ile rasyonel, radikal kararlar vererek İstanbul'u yöneteceğiz."