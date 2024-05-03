BTÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor - Son Dakika
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BTÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor

BTÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için çadır nöbeti tutuyor. Öğrencilere BTÜ Rektör Yardımcıları ve akademik personel de destek verdi. Çadır nöbeti, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını vurgulayan bir konuşmayla başlatıldı. Etkinlikte, Birleşmiş Milletlerin ateşkes kararı alması ve İsrail'e uygulatması gerektiği vurgulandı.

03.05.2024 15:15
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Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için çadır nöbeti tutuyor.

Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Yerleşkesi'nde toplanan öğrencilere BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Selim Uzun, akademik ve idari personel de destek verdi.

Yerleşkede yürüyüş yaptıktan sonra çadır nöbetinin başlatılacağı alana gelen öğrenciler adına bir konuşma yapan Halil İbrahim İnce, İsrail'in saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle temiz su, gıda ve ilaca ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği Gazze'de Filistin halkının uluslararası toplumun gözü önünde katliama ve ölüme terk edildiğini belirten İnce, "Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi gibi dünya üniversiteleri bu katliama sessiz kalmamaktadır. Üniversitelerin bu haklı mücadelesi ise ne yazık ki engellenmeye çalışılmaktadır. Bu kısıtlamaları ve İsrail'in uyguladığı vahşeti ülkemizdeki diğer üniversiteler gibi bizler de kınıyor, 'Gazze için kampüsler ayağa yaşasın küresel intifada' diyoruz." ifadesini kullandı.

İnce, uluslararası güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla kurulmuş Birleşmiş Milletlerin derhal ateşkes kararı alması ve bunu kararlı bir şekilde İsrail'e uygulatılması gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası toplum bu tedbirleri hızlı, etkin ve kararlı şekilde almadığı takdirde İsrail'in Filistin'de sebep olduğu insanlık dramı ve katliamların süreceğini, Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve barışın asla sağlanamayacağını vurgulayan İnce, "BTÜ akademik ve idari camiası ile öğrencileri olarak, İsrail tarafından Gazze'deki sivil halka yönelik sistematik ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilen saldırıları bir kez daha telin ederek, şiddetle kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bu katliam karşısında daha etkili bir rol üstlenmeye davet ediyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Filistinli öğrenciler de kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, kurulan çadırlarda nöbet tutmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BTÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor - Son Dakika

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