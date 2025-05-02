Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyon Alıyor - Son Dakika
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Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyon Alıyor

Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek; dikkat çeken yapımlar arasında 'Ölü Mevsim' var.

02.05.2025 09:55
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(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 5 dalda 6 ödül alan "Ölü Mevsim", biyografi türündeki "Franz Kafka ve Dora Diamant" ile "Aznavour" yer alıyor.

İşte o filmler:

Ölü Mevsim

Filmde, İstanbul'da yaşayan iki kardeş Nimet ve Öznur'un, mahalle baskısı, muhafazakarlık, aile sırları çıkmazında hayatta kalma çabasını anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Doğuş Algün

Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak

Aznavour

Film, Charles Aznavour'un hayatına ve müzik kariyerine odaklanıyor.

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup

Franz Kafka ve Dora Diamant

Film, 1923 Temmuz'unda Baltık Denizi'nde Dora Diamant ile sürpriz bir aşk yaşayan hasta Franz Kafka'nın hayatının son bir yılına odaklanıyor.

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Georg Maas, Judith Kaufmann

Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Daniela Golpashin

Tuzak

Küçük hırsızlıklar yapan Eddie, teknolojiyle donatılmış lüks bir SUV'a girdiğinde, bir tuzağa düşer. Aracın sahibi William, adaleti kendi yöntemiyle sağlamak için araçta birtakım değişiklikler yaparak onu bir hapishaneye dönüştürmüştür. Arabada mahsur kalan Eddie, araç içindeki psikolojik ve fiziksel işkencelere direnirken hem geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: David Yarovesky

Oyuncular: Bill Skarsgard, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright

Thunderbolts

Bir grup arkadaş bir ölüm tuzağına düşüp riskli bir görev üstlenmek zorunda kalırlar. Bu görev, onları yalnızca tehlikeli yerlere değil, aynı zamanda kendi geçmişlerinin karanlık sayfalarına da sürükler.

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yönetmen: Jake Schreier

Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları

Film, Deniz ile kardeşi Arda'nın, Köstebekgiller ile güçlerini birleştirerek Köstebekya'yı kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.

Tür: Macera

Yönetmen: Ekin Pandır

Oyuncular: Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin

Cahim

Çocuk sahibi olmak isteyen Hacer, son çareyi cin kabileleri ile anlaşma yapmakta bulur. Ancak yapılan büyü onun tüm hayatını etkileyecektir. Üç sene içerisinde hamile kalan Hacer, kendisiyle birlikte ailesinin yaşamını da değiştirir.

Tür: Korku

Yönetmen: Doğukan Mısır

Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu

Ne Zha 2

İnsanlar tarafından büyütülen iblis Ne Zha, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile bir ittifak kurar. Savaşın ardından bedenleri yok olmanın eşiğine gelir. Ne Zha, Ao Bing'in bedenini yeniden oluşturmak için bir iksir peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu macerada, iyilik ile kötülük arasındaki dengeleri alt üst eden büyük bir komployu ortaya çıkarır ve sevdiklerini kurtarmak için hain güçlere meydan okumak zorunda kalır.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Yu Yang

Oyuncular: Joseph Cao, Mo Han , Hao Chen (II)

Histeri

Bir film çekimi, Kuran'ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların merkezinde kalan stajyer Elif, kendini her şeyi içine çeken bir komplonun içinde bulur

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay

Oyuncular: Devrim Lingnau, Nicolette Krebitz, Mehdi Meskar

John ve June

June ile tanışan John, günlük hayatının rutininden çıkar beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sü kadar monoton bir hayat yaşamaktadır. Karşılaşmaları onu günlük rutininden koparır ve onu duygularla ve beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sürüklenir. Ancak aralarındaki bağ güçlendikçe, ilişkilerinin bu zorluklara dayanıp dayanamayacağı sorusu ortaya çıkar.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Luke Stanton Eddy, Matilda Price, Ryan Shoos

Aşağı Mahalle

Filmde mahalle abileri Abidin'ine gelen masum bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu ediniyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Battal Karslıoğlu

Oyuncular: Abidin Yerebakan, Mesut Gedikoğlu, Soner Türker

Kaynak: ANKA

Franz Kafka, Sinema, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyon Alıyor - Son Dakika

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