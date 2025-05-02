Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyon Alıyor

(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 5 dalda 6 ödül alan "Ölü Mevsim", biyografi türündeki "Franz Kafka ve Dora Diamant" ile "Aznavour" yer alıyor.
İşte o filmler:
Ölü Mevsim
Filmde, İstanbul'da yaşayan iki kardeş Nimet ve Öznur'un, mahalle baskısı, muhafazakarlık, aile sırları çıkmazında hayatta kalma çabasını anlatıyor.
Tür: Dram
Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak
Aznavour
Film, Charles Aznavour'un hayatına ve müzik kariyerine odaklanıyor.
Tür: Biyografi, Dram
Yönetmen: Mehdi Idir, Grand Corps Malade
Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup
Franz Kafka ve Dora Diamant
Film, 1923 Temmuz'unda Baltık Denizi'nde Dora Diamant ile sürpriz bir aşk yaşayan hasta Franz Kafka'nın hayatının son bir yılına odaklanıyor.
Tür: Biyografi, Dram
Yönetmen: Georg Maas, Judith Kaufmann
Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Daniela Golpashin
Tuzak
Küçük hırsızlıklar yapan Eddie, teknolojiyle donatılmış lüks bir SUV'a girdiğinde, bir tuzağa düşer. Aracın sahibi William, adaleti kendi yöntemiyle sağlamak için araçta birtakım değişiklikler yaparak onu bir hapishaneye dönüştürmüştür. Arabada mahsur kalan Eddie, araç içindeki psikolojik ve fiziksel işkencelere direnirken hem geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: David Yarovesky
Oyuncular: Bill Skarsgard, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright
Thunderbolts
Bir grup arkadaş bir ölüm tuzağına düşüp riskli bir görev üstlenmek zorunda kalırlar. Bu görev, onları yalnızca tehlikeli yerlere değil, aynı zamanda kendi geçmişlerinin karanlık sayfalarına da sürükler.
Tür: Aksiyon, Fantastik
Yönetmen: Jake Schreier
Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour
Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları
Film, Deniz ile kardeşi Arda'nın, Köstebekgiller ile güçlerini birleştirerek Köstebekya'yı kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.
Tür: Macera
Yönetmen: Ekin Pandır
Oyuncular: Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin
Cahim
Çocuk sahibi olmak isteyen Hacer, son çareyi cin kabileleri ile anlaşma yapmakta bulur. Ancak yapılan büyü onun tüm hayatını etkileyecektir. Üç sene içerisinde hamile kalan Hacer, kendisiyle birlikte ailesinin yaşamını da değiştirir.
Tür: Korku
Yönetmen: Doğukan Mısır
Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu
Ne Zha 2
İnsanlar tarafından büyütülen iblis Ne Zha, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile bir ittifak kurar. Savaşın ardından bedenleri yok olmanın eşiğine gelir. Ne Zha, Ao Bing'in bedenini yeniden oluşturmak için bir iksir peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu macerada, iyilik ile kötülük arasındaki dengeleri alt üst eden büyük bir komployu ortaya çıkarır ve sevdiklerini kurtarmak için hain güçlere meydan okumak zorunda kalır.
Tür: Animasyon, Fantastik
Yönetmen: Yu Yang
Oyuncular: Joseph Cao, Mo Han , Hao Chen (II)
Histeri
Bir film çekimi, Kuran'ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların merkezinde kalan stajyer Elif, kendini her şeyi içine çeken bir komplonun içinde bulur
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay
Oyuncular: Devrim Lingnau, Nicolette Krebitz, Mehdi Meskar
John ve June
June ile tanışan John, günlük hayatının rutininden çıkar beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sü kadar monoton bir hayat yaşamaktadır. Karşılaşmaları onu günlük rutininden koparır ve onu duygularla ve beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sürüklenir. Ancak aralarındaki bağ güçlendikçe, ilişkilerinin bu zorluklara dayanıp dayanamayacağı sorusu ortaya çıkar.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Luke Stanton Eddy, Matilda Price, Ryan Shoos
Aşağı Mahalle
Filmde mahalle abileri Abidin'ine gelen masum bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu ediniyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
Oyuncular: Abidin Yerebakan, Mesut Gedikoğlu, Soner Türker
Son Dakika › Güncel › Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyon Alıyor - Son Dakika
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