Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. ABD'li müzisyen Dave Matthews Avrupa turnesi kapsamında konserler verecek, The Eagles veda turnesi için Los Angeles'ta sahne alacak. Klasik müzik konserleri, fuarlar, sergiler ve film festivalleri de haftanın diğer etkinlikleri arasında yer alıyor.

07.04.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

ABD'li müzisyen Dave Matthews, Avrupa turnesi kapsamında yarın Stockholm, 10 Nisan'da Kopenhag, 12 Nisan'da Varşova ve 14 Nisan'da Berlin'de konser verecek.

Rock grubu The Eagles, veda turnesi kapsamında 11 Nisan'da Los Angeles'ta seyirciyle buluşacak.

İngiliz müzisyen Sting, ABD'nin San Diego kentinde 13 Nisan'da sahne alacak.

Klasik müzik konserlerinde ise Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda Hasan Niyazi Tura'nın şefliğindeki orkestra, 13 Nisan'da Antonin Dvorak'ın "From the New World" senfonisini seslendirecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda ise James Feddeck'in şefliğinde orkestra, 11 Nisan'da klasik müzik konseri verecek.

Fuarlar ve sergiler

İtalya'nın Bologna kentinde 8-11 Nisan'da "Çocuk Kitapları Fuarı" gerçekleştirilecek. Bologna Fiere alanında yapılacak fuara 90'ın üzerinde ülke katılım sağlayacak ve 1456 stant kurulacak.

Fransa'da 12-14 Nisan'da "Uluslararası Paris Kitap Fuarı" yapılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuara 25 yaş altı katılımcılar ücretsiz girebilecek.

Sanat etkinliklerinde ise 11-14 Nisan'da Gürcistan'da düzenlenecek "Tiflis Sanat Fuarı" öne çıkıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden galeri sahiplerini sanatçılarla buluşturmayı amaçlayan fuarda, çağdaş sanatın önündeki sorunlar da çeşitli söyleşilerle ele alınacak.

Kanada'da 11-14 Nisan'da düzenlenecek ve ülkenin en eski sanat fuarı olma özelliğini taşıyan "Art Toronto" ise bu yıl 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası galeriye evsahipliği yapacak.

İtalya'nın Milano kenti, 12-14 Nisan'da fotoğraf ve görüntü sanatlarından örneklerin sunulacağı "miart" fuarı sanatseverlerle buluşturacak. Etkinliğe 25 binin üzerinde katılım bekleniyor.

Almanya'da ilki 2017'de gerçekleştirilen "Art Düsseldorf" fuarı, bu yıl 12-14 Nisan'da ziyaretçileri ağırlayacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası modern ve çağdaş sanat çalışmalarına yer verilecek fuarda 90'ın üzerinde galeri yer alacak.

Film Festivalleri

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bu yıl 15'inci kez düzenlenecek "Milwaukee Film Festivali", bu haftaki en önemli film etkinliklerinin başında yer alıyor.

Şehrin en eski tiyatro binası The Oriental Theatre'da 11 Nisan'da başlayacak festivalde, bu yıl 50 ülkeden 300'ün üzerinde filmin gösterimi yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde ise "Visions du Reel" film festivali, 12 Nisan'da sinemaseverlere 55'inci kez kapılarını açacak. Festival kapsamında ulusal ve uluslararası uzun metrajlı film yarışmasının yanı sıra fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

Brezilya'nın Porto Alegre kentinde de "Fantaspoa" film festivali, bu yıl 20'nci kez gerçekleştirilecek. Fantastik film türünde Latin Amerika'nın en büyük festivali olarak bilinen etkinlik, 10 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar sürecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Thomas C. Christensen'in yazıp yönettiği ve İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan "Escape from Germany", 11 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.

Alex Garland imzalı "Civil War", Julio Quintana'nın yönettiği "The Long Game", Marco Perego imzalı "The Absence of Eden", Zarrar Kahn'ın yazıp yönettiği "In Flames" ve başrolünde Nicolas Cage'in oynadığı "Arcadian" filmi ise 12 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Los Angeles, Berlin, Diego, Sting, Dünya, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor
    11:16 Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor

    Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.

  • Kütahya Müftülüğü Gazilere İftar Programı Düzenledi
    11:16 Kütahya Müftülüğü Gazilere İftar Programı Düzenledi

    Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.

  • Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi
    11:16 Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı
    11:16 Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

    Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

  • Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı
    11:15 Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı

    Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.

  • Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi
    11:15 Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.


11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:18:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement