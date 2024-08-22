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Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye dördü yerli, 9 film vizyona girecek. Filmler arasında Mahşerin Üç Delisi, Lavinya, Ben Babayım, Hançer, The Crow: Ölümsüz, Gözlerini Kırp, The Hunted, Tilki ve Tavşan: Orman Macerası ve Ruhların Kaçışı yer alıyor.

22.08.2024 11:47
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Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye dördü yerli, 9 film vizyona girecek.

Hüseyin Eleman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi ve aksiyon türündeki "Mahşerin Üç Delisi" filmi, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören üç hastanın başına gelen olayları anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Başak Daşman, Yüksel Ünal, Okan Koç ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı yapım, özgür olmak ve hayatta kalmak için verilen görevi kabul edenlerin yaşadığı aksiyon dolu macerayı beyaz perdeye yansıtıyor.

"Lavinya"

Gerilim ve dram türündeki yerli yapım "Lavinya"nın yönetmen koltuğunda Can Varol oturuyor.

Pelin Bölükbaşı, Şahin Sancak ve Çiğdem Aksüt'ün başrolleri paylaştığı film, iki kez düşük yaptıktan sonra yeniden hamile kalan Elif'in hayatının Can ve Ezgi çiftiyle kesişmesi sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

"Ben Babayım"

Dram türündeki yerli yapım "Ben Babayım", demir ustası Mahmut'un evlilik çağındaki oğlu Yusuf'u evlendirmesini ve düğünde başına gelenleri ele alıyor.

Murat Uygur'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Abdullah Aslan, Bilge Parlak Yiğit ve Metin Keçeci paylaşıyor.

"Hançer"

İbrahim Vurmaz ve Kenan Yeşildağ'ın yönetmenliği yaptığı yerli yapım "Hançer", bir dönem önemli bir yazarlık kariyeri olan Doğu'nun, hem dağılan evliliği hem yokuş aşağı giden kariyeriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor.

Korku türündeki yapımda, İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı ve Sancak Bayraktar rol alıyor.

"The Crow: Ölümsüz"

Fantastik, suç ve aksiyon türündeki "The Crow: Ölümsüz"ün oyuncu kadrosunda Bill Skarsgard, FKA Twigs ve Danny Huston yer alıyor.

Vahşi bir cinayete kurban giden genç aşıklar Eric ve Shelly'nin hikayesine odaklanan filmin yönetmenliğini Rupert Sanders yapıyor.

"Gözlerini Kırp"

Zoe Kravitz'in yönetmenliğini üstlendiği gizem ve gerilim türündeki "Gözlerini Kırp"ın başrollerini Channing Tatum, Naomi Ackie ve Adria Arjona paylaşıyor.

Film, teknoloji milyarderi Slater King'in, bağış toplama gecesinde kokteyl garsonu Frida'yla tanışması sonrası yaşanan tuhaf olayları işliyor.

"The Hunted"

"The Hunted", Güney Sudan'daki iç savaştan kaçtıkları teknenin alabora olması sonrası, zengin Avrupalılar tarafından kurtarılan bir grup insanın, kendilerini kurtaranların gerçek niyetlerini öğrendiklerinde yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Louis Lagayette'nin oturduğu korku ve gerilim türündeki yapımda Lily Banda, Alec Newman ve Kostis Kallivretakis oynuyor.

"Tilki ve Tavşan: Orman Macerası"

Animasyon türündeki "Tilki ve Tavşan: Orman Macerası", ormanda ters giden işlerin Tilki ve Tavşan'ın planlarıyla nasıl düzeldiğini beyaz perdeye yansıtıyor. Filmin yönetmenliğini Mascha Halberstad yapıyor.

"Ruhların Kaçışı"

Japonya yapımı animasyon türündeki yapım "Ruhların Kaçışı"nın yönetmenliğini Hayao Miyazaki üstleniyor.

Kaynak: AA

Suç, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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