Bu Hafta Vizyonda 10 Yeni Film

06.03.2026 09:29
Sinemalarda Emin Alper'in 'Kurtuluş', 'Tavşan İmparatorluğu' ve 'Uçan Köfteci' gibi yeni yapımlar vizyona girecek.

(ANKARA) - Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Emin Alper'in yazıp yönettiği "Kurtuluş", Seyfettin Tokmak'ın yazıp yönettiği ve Altın Portakal'dan 6 ödül alan "Tavşan İmparatorluğu" ile 44. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan "Uçan Köfteci" yer alıyor.

İşte o filmler:

Kurtuluş

Yıllarca süren sürgünün ardından bir aşiret, Türkiye'nin ücra bir dağ köyüne geri döner ve uzun süredir devam eden bir husumeti yeniden alevlendirir. Topluluk içinde, dini vizyonlarla yönlendirilen Mesut'un etkisi giderek artar. İnançları onu kardeşinin otoritesini sorgulamaya iter. Gelenek, inanç ve iç çatışma arasında kalan Mesut, klanın hayatta kalmasını sağlayacak bir yol bulmaya çalışır.

Tür: Dram

Yönetmen: Emin Alper

Oyuncular: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman

Tavşan İmparatorluğu

Beko, tazı yarışlarına tavşan sağlayarak geçinir. Beko'nun oğlu Musa da yarışlardan sonra tavşanları toplar ve ölülerini gömer, yaralıları ise bir madende iyileştirir. 12 yaşındaki Musa, kendini çocuk gibi hissettiği tek yer olan bu madende bir hayat yaşar. Beko, engelli çocukların ailelerinin devletten maaş aldığını öğrenir. Musa'yı engelli bir çocuk gibi davranmaya, sağlık kurulunu ikna etmeye ve engelli çocuklar okuluna gitmeye zorlar. Musa için daha da kötü bir kabus başlar ve sonunda çocukluğunu ve tavşanlarını kurtaracak bir isyan başlatır.

Tür: Dram

Yönetmen: Seyfettin Tokmak

Oyuncular: Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer

Uçan Köfteci

Seyyar köfteci Kadir'in en büyük isteği uçmaktır. Bir gün paramotor ile hayallerini gerçekleştirebileceğini fark eden Kadir, o andan sonra, umutla ve yılmadan paraşüt çalışmaya başlar. Kadir'in hayaline kavuşmak için bu kadar çabalaması, çevresindeki insanları tarafından garipsenir. Kadir'in uçuş tutkusu, şehrin politik atmosferi nedeniyle hava sahası güvenliğine tehdit olarak algılanıp, absürt olaylara neden olur.

Tür: Dram

Yönetmen: L. Rezan Yeşilbaş

Oyuncular: Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Aram Dildar

Gelin

1930'lar Chicago'sunda yalnızlıkla boğuşan Frankenstein'ın canavarı, Doktor Euphronius'tan yardım ister. Canavarın en büyük arzusu bir eş bulmaktır ve bu amaçla birlikte karanlık bir işe girişirler. Kurban olarak bir kadın seçerler ve bilimsel zekalarıyla cesedini hayata döndürürler. Deney olarak başlayan bu olay, kısa sürede canavar ve dirilmiş gelini arasında tutkulu bir aşk hikayesine dönüşür.

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim, Korku, Romantik

Yönetmen: Maggie Gyllenhaal

Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal

Görünmez Kaza

Görünmez Kaza, küçük bir kaza olarak başlayan ancak giderek daha ciddi sonuçlara yol açan bir olayı konu ediyor. Oto tamircisi Vahid, hapishanede kendisine işkence etmiş olabileceğini düşündüğü bir adamla tesadüfen karşılaşır. İçindeki intikam duygusuna yenilen Vahid, onu kaçırarak gerçeği ortaya çıkarmaya karar verir.

Tür: Dram

Yönetmen: Jafar Panahi

Oyuncular: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

Ann Lee Efsanaesi

Film, Shakers olarak bilinen tarikatın kurucusu Ann Lee'nin hikayesini konu ediyor.

Tür: Biyografik, Dram, Müzik, Tarihi

Yönetmen: Mona Fastvold

Oyuncular: Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Tim Blake Nelson

Hero'nun 100 Gecesi Film, uzak bir şatoda yaşayan ihmalkar bir koca, genç eşi Cherry ve sadık hizmetçi Hero arasındaki hassas dengelerin, eve gelen çekici bir misafirle birlikte altüst olmasını konu alıyor.

Tür: Fantastik, Romantik

Yönetmen: Julia Jackman

Oyuncular: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe

Shell: Güzellik Merkezi

Kariyerini geri kazanmak için çabalayan oyuncu Samantha, müşterilerine sonsuza dek genç kalma sözü veren sağlık ve güzellik şirketi Shell'de ücretsiz bir deneme tedavisi fırsatı bulur. Samantha'nın hayatı ve kariyeri bu tedaviyle değişir ve Shell'in CEO'su son derece göz alıcı Zoe, Shannon ile yeni bir dostluk kurar. Aralarında popüler sosyal medya yıldızı Chloe Benson'ın da bulunduğu bir dizi eski Shell hastası gizemli koşullar altında ortadan kaybolunca, Samantha kendisinin de tehlikede olabileceğinden korkmaya başlar.

Tür: Dram, Komedi, Korku

Yönetmen: Max Minghella

Oyuncular: Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber

Hoplayanlar

Film, bilim insanlarının, insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel'ın bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını anlatıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Daniel Chong

Oyuncular: Piper Curda, Bobby Moynihan, Melissa Villaseñor

Şeytan-i Cin

Oyuncu ajansı işleten Halil ve Gökçe, iki küçük kızlarıyla birlikte sıradan bir hayat sürerken, beklenmedik şekilde başlayan tuhaf ve açıklanamaz olaylar, hem psikolojilerini hem de evliliklerini sarsmaya başlar. Bayram tatilinde çocuklarını ailelerine bırakan çift, biraz olsun nefes alabilmek için en yakın arkadaşları Sinem'in Sapanca'daki yazlığına gitmeye karar verir. Ancak huzur bulmak için çıktıkları bu yolculuk, çok geçmeden daha karanlık ve geri dönülmez bir hal alır.

Tür: Korku

Yönetmen: Erkan Demir

Oyuncular: Bülent Çelik, Asuman Gülengül, Hüseyin Taş

