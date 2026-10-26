Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

Esenyurt’ta kuyumcuda kolye yüzünden başlayan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Saldırıda kurşunlar kuyumcu dükkanına ve bitişikteki eczaneye isabet etti.

KOLYE YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Görüntülerde, iş yerine giren Dilşad D.’nin kız arkadaşına kolye almak istediğini söylediği görülüyor. Kuyumcunun verdiği fiyatı beğenmeyen Dilşad D.’nin indirim istediği sırada içeri, kolyesini satmak isteyen başka bir müşteri girdi.

Müşterinin getirdiği kolyeyi almak isteyen Dilşad D.’nin, kuyumcunun verdiği fiyatı da beğenmediği görüldü. Dilşad D.’nin dışarı çıkmaya çalışan müşteriye, “Gel lan, kolyeyi bana sat” dediği ve ikili arasında tartışma çıktığı anlar görüntülere yansıdı.

İŞ YERİNE DÖNÜP ATEŞ AÇTI

İş yeri sahibinin tarafları dükkandan çıkardığı, tartışmanın bir süre dışarıda devam ettiği görüntülerde yer aldı. Ardından Dilşad D.’nin tek başına iş yerine dönerek ateş açtığı, kuyumcu çalışanının da şüpheliye karşılık verdiği anlar kameraya yansıdı.

ECZANE SAHİBİ BACAĞINDAN YARALANDI

Piri Reis Mahallesi’ndeki kuyumcuda 21 Ekim günü öğle saatlerinde yaşanan saldırıda kurşunlar kuyumcu dükkanına ve bitişiğindeki eczaneye isabet etti. Eczane sahibi C.Ç. sol bacağından yaralandı. Şüpheli ise gasbettiği bir otomobille olay yerinden kaçtı.

ÇATALCA’DA DRON DESTEKLİ OPERASYON

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelinin kaçtığı otomobili takibe aldı.

Aracın Çatalca’ya gittiği belirlendi, gasbedilen otomobil kısa süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Takibi sürdüren ekiplerin dron destekli operasyonunda şüpheli Dilşad D. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 51 mermi ele geçirildi.