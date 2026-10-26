Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

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Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
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Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
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Esenyurt’ta bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kolye almak için kuyumcuya gelen 24 yaşındaki Dilşad D. ile kolyesini satmak isteyen başka bir müşteri arasında çıkan tartışmanın ardından şüphelinin iş yerine dönerek ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırıda yan taraftaki eczanenin sahibi C.Ç. bacağından yaralandı. Gasbettiği otomobille kaçan şüpheli, Çatalca’da gözaltına alındı.

Esenyurt’ta kuyumcuda kolye yüzünden başlayan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Saldırıda kurşunlar kuyumcu dükkanına ve bitişikteki eczaneye isabet etti.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

KOLYE YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Görüntülerde, iş yerine giren Dilşad D.’nin kız arkadaşına kolye almak istediğini söylediği görülüyor. Kuyumcunun verdiği fiyatı beğenmeyen Dilşad D.’nin indirim istediği sırada içeri, kolyesini satmak isteyen başka bir müşteri girdi.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

Müşterinin getirdiği kolyeyi almak isteyen Dilşad D.’nin, kuyumcunun verdiği fiyatı da beğenmediği görüldü. Dilşad D.’nin dışarı çıkmaya çalışan müşteriye, “Gel lan, kolyeyi bana sat” dediği ve ikili arasında tartışma çıktığı anlar görüntülere yansıdı.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

İŞ YERİNE DÖNÜP ATEŞ AÇTI

İş yeri sahibinin tarafları dükkandan çıkardığı, tartışmanın bir süre dışarıda devam ettiği görüntülerde yer aldı. Ardından Dilşad D.’nin tek başına iş yerine dönerek ateş açtığı, kuyumcu çalışanının da şüpheliye karşılık verdiği anlar kameraya yansıdı.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

ECZANE SAHİBİ BACAĞINDAN YARALANDI

Piri Reis Mahallesi’ndeki kuyumcuda 21 Ekim günü öğle saatlerinde yaşanan saldırıda kurşunlar kuyumcu dükkanına ve bitişiğindeki eczaneye isabet etti. Eczane sahibi C.Ç. sol bacağından yaralandı. Şüpheli ise gasbettiği bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

ÇATALCA’DA DRON DESTEKLİ OPERASYON

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelinin kaçtığı otomobili takibe aldı. 

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

Aracın Çatalca’ya gittiği belirlendi, gasbedilen otomobil kısa süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Takibi sürdüren ekiplerin dron destekli operasyonunda şüpheli Dilşad D. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 51 mermi ele geçirildi.

Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
Kaynak: DHA
Esenyurt3. SayfaEczaneGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    ya arkadaş ni bende mi silah yok nerde buluyorlar bunlar silah taşıma 10 yıl hapis konu kapansın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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