Bu Hafta Vizyonda 11 Yeni Film - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyonda 11 Yeni Film

Türkiye'de bu hafta komedi, drama, aksiyon ve bilim kurgu türlerinde 11 film sinemalarda!

05.12.2024 13:46
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyondan bilim kurguya 11 film izleyicilerle buluşacak.

Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok ve Jason Patric'in başrollerini paylaştığı "Armor", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisinin çekmeye aday olacak.

Justin Routt'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Bir zırhlı güvenlik görevlisi, milyonlarca doları bankalar arasında taşırken, Rook liderliğindeki hırsız ekibi bu zenginliği ele geçirmek için aracı ele geçirme planı yapar. Şiddetli bir araba takibinin ardından, Rook kısa süre içinde zırhlı aracı kuşatır ve James ile Casey, eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç, aşağıdaki suya düşme tehlikesiyle köprüde tehlikeli bir şekilde sallanırken, James'in ve çalınan servetin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Rook ve saldırganlar içeri girmeden önce çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden James, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır."

"Bangkok Dog"

Chaya Supannarat'ın yönettiği Tayland yapımı "Bangkok Dog", haftanın diğer aksiyon filmi olacak.

D.Y. Sao'nun başrolünde oynadığı film, insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün ele başı ve bu suç örgütünü çökertebilmek için görevlendirilen teşkilat ajanının mücadelesini konu alıyor.

"Yıldızlararası"

Christopher Nolan imzalı "Yıldızlararası" filmi, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, David Oyelowo, John Lithgow, Ellen Burstyn, Wes Bentley, Topher Grace, Timothee Chalamet, Collette Wolfe ve Mackenzie Foy gibi isimlerin yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosu ile yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

"Çakallarla Dans 7"

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Rojda Demirer, Ege Kökenli ve Hakan Bilgin'in başrollerinde oynadığı "Çakallarla Dans 7", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yedinci halkası, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir'de yaşadıkları maceraları takip ediyor.

"Çam Yarması 2"

Murat Kuşçu'nun çektiği komedi türündeki "Çam Yarması 2", başlarının belada olduğu mafya babasından kurtulmak için zorlu bir göreve çıkan üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

"Kızı Kazan Aşk"

Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı ve Burak Alkaş'ın rol aldığı "Kızı Kazan Aşk" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı film, büyük şehirde yaşayan ve hayattan bezmiş şekilde hayatına devam eden genç bir kızın, arkadaşıyla oynadığı kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile başlayan macerasını odağına alıyor.

"RM: Right People, Wrong Place"

Güney Kore'nin ülke sınırlarını aşan üne sahip grubu BTS'nin lideri Kim Nam-joon ya da sahne adıyla RM'yi konu edinen "RM: Right People, Wrong Place", izleyicileri albüm yolculuğuna çıkartıyor.

BTS'in lideri RM, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ay boyunca sinema izleyicisine stüdyosunun ve kalbinin kapılarını açıyor.

Haftanın korku ve animasyon filmleri

Naser Maratibavil'in yönetmenliğini yaptığı TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" animasyon film, antik medeniyetlerin gizemli dünyasına zaman yolculuğu yapan Nasreddin Hoca ve genç dostlarının maceralarını konu ediniyor.

Adam Elliot yönetmenliğinde çekilen Avustralya yapımı "Bir Salyangozun Anıları" haftanın bir diğer animasyonu olacak.

Fransa ve Kanada yapımı "Gece Kasabı" ile Mehmet Ali Tugay'ın "Vebal" adlı filmi, haftanın korku filmleri olarak vizyonda yerini alacak.

Kaynak: AA

Sylvester Stallone, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyonda 11 Yeni Film - Son Dakika

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