Bu Haftanın Vizyondaki Yeni Filmleri - Son Dakika
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Bu Haftanın Vizyondaki Yeni Filmleri

Bu Haftanın Vizyondaki Yeni Filmleri
24.07.2026 09:16
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Sinema salonlarında bu hafta 6 yeni film vizyona girecek, dikkat çeken yapım 'Pinokyo: Kanlı Masal'.

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta 6 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, gerilim ve korku türündeki "Pinokyo: Kanlı Masal" yer alıyor.

İşte o filmler:

Pinokyo: Kanlı Masal

Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir haçlı seferine çıkmasına neden olur.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield

Oyuncular: Robert Englund, Richard Brake, Cameron Bell (IV)

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

Filmde, İzci Takımı'nın, karne gününün ardından Bülent Öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak amacıyla çıktıkları doğa gezisi anlatılıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Oyuncular: Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş, Elif Bayar

Hayatımın Şarkısı

Düğün grubunun solisti Rick, tesadüfen karşılaştığı eski pop yıldızı Danny ile sarhoş oldukları bir gecede doğaçlama bir şarkı yazar ve beste, altı ay sonra dünya çapında bir hite dönüşür. Bütün ilgi ve başarının odağının Danny olmasının ardından Rick de kendi payını ve emeğinin karşılığını almak için mücadeleye girişir. Yıllardır hayalini kurduğu rock yıldızı hayatı artık ona hiç olmadığı kadar yakın görünmektedir. Fakat Rick, şöhretin peşinden koştukça asıl değerli olanı, evde onu bekleyen eşi, kızı ve sadık dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.

Tür: Komedi, Müzik, Müzikal

Yönetmen: John Carney

Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

Onun Şahsi Cehennemi

Film, distopik bir gelecekte, kızını kurtarmaya çalışan bir askerle, babasını arayan sorunlu bir genç kadının yollarının kesişmesini konu ediyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Oyuncular: Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Frøseth

Hannas 3 Film, bebeklerini trajik bir kazada kaybeden Ayşe ve eşi Ali'nin, tatile gittikleri köy evinde karşılaştıkları açıklanamayan olaylar üzerinden karanlık bir geçmişle yüzleşmelerini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Ahmet Toklu

Oyuncular: Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

Film, Nasreddin Hoca ve arkadaşlarının zamanda geçmişe giderek yaşadıkları maceralarını konu ediyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Nurullah Yenihan

Kaynak: ANKA

Sinema, Güncel, Son Dakika

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