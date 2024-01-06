Bu okulun öğrencileri hem meslek öğreniyor hem de kazanç elde ediyor

NİĞDE - Niğde'nin en eski okulları arasında yer alan Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 7 farklı branşta eğitim alan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem okul harçlıklarını çıkarıyor.

Alan Şeflerinin gözetiminde metal, mobilya ve elektrik gibi farklı atölyelerde okul ve resmi kurumların ihtiyacı olan ürünleri üreten ve tamir eden öğrenciler geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Öğrencilere döner sermaye üzerinden maddi katkı sağlandığını ifade eden Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar, 850 öğrencinin okulda eğitim aldığını belirtti.

İşbaşar, "Okulumuz 1944 yılından iş gücü piyasasına kalifiye eleman yetiştirme misyonuyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimize hayata üst öğrenme ve mesleklerine hazırlıyoruz. Şuanda kayıtlı 850 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzda 7 tane alanımız var ve bu alanlarda eğitimlerimize devam ediyoruz. 2 yıl önce yapılan yeni binamıza taşındık ve artık eğitimlerimizi burada sürdürüyoruz. Öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de piyasanın istediği kalitede ürünleri üretme tecrübesi elde ediyor. Niğde'nin yanı sıra çevre illerde yeni açılan okullar için sıra ve masalar ile diğer eğitim gereçleri üretiliyor. Eğitim sayesinde kalifiye personel olarak yetişen öğrenciler, döner sermayeden kendilerine yapılan ödemeyle okul harçlığını çıkarıyor. En önemlisi mezun olunca hepsi birer meslek sahibi oluyor. Yılsonunda özel sektörden öğrencilerimize yoğun talep geliyor. Öğrencilerimiz en iyi şekilde meslek öğrendiği için çok rahat bir şekilde iş imkanına kavuşuyor" diye konuştu.

Her yıl cirolarını yüzde 50 olarak arttırdıklarını belirten İşbaşar, "Ayrıca okulumuzun döner sermaye faaliyetleri kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Vakfı'na, diğer kamu kurumlarına, özel sektöre ve kişilere de hizmet veriyoruz. İstenilen ürünleri tasarlıyoruz, üretiyoruz ve teslim ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda 2023 yılı içerisinde öğrencilerimize yaklaşık olarak 400 bin liraya yakın bir ödeme yaptık. Her yıl yüzde 50 olarak ciromuzu arttırmaktayız" dedi.

Okulların bozulan akıllı tahtalarının tamir edildiği Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Atölyesinde ise öğrencilere 4 dalda eğitim veriliyor. Atölye ile ilgili bilgi veren Alan Şefi Engin Yılmaz, "Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında 4 dalda toplam 350 öğrenciye eğitim veriyoruz. Niğde içerisindeki bütün okulların akıllı tahta bakım ve onarımını ve çeşitli okullara deney setleri üretmekteyiz. 11. ve 12. sınıftaki bütün öğrencileri bu çalışmaya katmaya çalışıyoruz çoğu öğrencimiz gelip bu atölyede bakım onarım ve tamirat işlerini öğreniyorlar" diye konuştu.

Sıra, masa, dolap gibi ürünler üretilen okulun Mobilya Atölyesinde ise geri dönüşüme önem veriliyor. Niğde'deki bütün resmi kurumlardan sipariş alındığını ifade eden Mobilya Atölyesi Alan Şefi Mustafa Doğan, "Resmi ve özel yerlerden sipariş alıyoruz. Okulumuzda ayrıca geri dönüşümden yaptığımız işler var. Öğrencilerimiz bu yaptıkları işlerden ücret de alıyorlar ve mobilya sektöründe gerçekten para olduğunu ve iş olduğunu öğreniyorlar her geçen gün de öğrenci talebi artmakta" ifadelerini kullandı.

Metal İşleri Alan Şefi Ekrem Keser ise, "Niğde genelinde arızalı olan tamir isteyen sıra ve masaları tamir ediyoruz. Sadece tamir işi değil sıfır sıra masa işi de yapmaktayız. Atölyemizde evdeki süs eşyası yapımından çelik çatı yapımına kadar öğrencilerimiz yetiştiriyoruz" dedi.