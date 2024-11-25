Buca Belediye Başkanı Duman'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çağrısı - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Duman'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çağrısı

Buca Belediye Başkanı Duman\'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çağrısı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği için sorumluluk taşıdıklarını ifade etti. Duman, 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

25.11.2024 13:29  Güncelleme: 13:35
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(İZMİR)- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadınların seslerini duyurması, gücünü hissettirmesi ve yaşam haklarını savunması için sorumluluğumuz büyük. Bu mücadelede sesimizi yükseltmek ve farkındalık yaratmak için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, insan onurunu hiçe sayan, vicdanları yaralayan bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti. Buca Belediyesi olarak, kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddet, ülkemizde hukuki yoksunluğun ve toplumsal çürümüşlüğün acı bir göstergesi haline gelmiştir. Toplumsal yapıyı derinden etkileyen, sosyal adaleti zedeleyen bu sorun, kadının eğitim, istihdam, siyaset ve sosyal yaşam gibi alanlarda fırsat eşitliğinden mahrum bırakılmasının yanı sıra, en temel haklarından olan yaşam hakkını tehdit eden bir boyuta da ulaşmış durumda. Televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada bu olaylarla ilgili haberleri okumak, içimizde tarifsiz bir acı ve öfke birikmesine sebep oluyor. Bu noktada, bizlerin sorumluluğu büyük; bu mücadelede sesimizi yükseltmek ve farkındalık yaratmak için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Buca Belediyesi olarak kadınların seslerini duyurması, gücünü hissettirmesi ve yaşam haklarını savunması için gerekli desteği her zaman vermeye kararlıyız."

"6284 sayılı kanun etkin biçimde uygulanmalıdır"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal bilinç ve yasaların caydırıcılığı ile mümkün olabileceğine değinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun veya daha bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuktaki yansıması olan 6284 Sayılı Kanun, bu mücadelenin en önemli araçlarından biridir. Bu kanunun mutlaka etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Görkem Duman, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çağrısı - Son Dakika

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