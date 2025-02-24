Buca Belediye Başkanı Duman, Üreticilere Destek Vaadinde Bulundu - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Duman, Üreticilere Destek Vaadinde Bulundu

Buca'nın köyler bölgesinde üreticilerle bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tarımsal üretimin artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Buca Belediyesi Bardacık Festivali'nin düzenleneceğini duyurdu.

24.02.2025 15:58
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'nın köyler bölgesindeki Doğancılar ve Belenbaşı mahallelerinde üreticiyle buluştu. Duman, "Yeter ki sizler üretin, Buca Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Saha çalışmalarını sürdüren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'nın tarımsal üretim merkezlerinden Doğancılar ve Belenbaşı mahallelerini ziyaret etti. Duman, ilçenin tarımsal değerlerinden olan bardacığın tanınırlığını artırmak ve üretimini özendirmek amacı ile Buca Belediyesi Bardacık Festivali'ni gerçekleştirecekleri söyledi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Üreticilerle bir araya gelen Başkan Görkem Duman, "Sizler yeter ki fazla fazla üretin, bizler Buca Belediyesi olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Üretim arttıkça bölgemizdeki ticari faaliyetler de aynı oranda artacaktır. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Sizlerin de aynı oranda istemesi çok önemli. Yerelde kalkınma ancak üretim ile mümkün olacaktır. Sizler üretin, daha fazla üretin. Ürününüzün ortada kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz gelip alacağız" diye konuştu.

Başkan Duman, incelemelerde bulundu

Belenbaşı Mahallesi'nde atıl kalmış bir arazide incelemelerde de bulunan Başkan Duman, alanın futbol sahası ve festival alanı olarak değerlendirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Yapılacak futbol sahası ile amatör futbol kulüpleri karşılaşmalarının köyde yapılabileceğini ifade eden Başkan Görkem Duman, böylelikle köyde hareketliliğin artacağını söyledi. Belenbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk İlhan ise köylerinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür ederek, "Düzenli olarak hizmet almaktayız. Sizlere güveniyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, Üreticilere Destek Vaadinde Bulundu - Son Dakika

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