Buca Belediye Başkanı Gençlerle Futbol Maçı Yaptı

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, gençlere verdiği sözü tutarak futbol maçı yaptı. Karşılaşmanın kazananı dostluk ve kardeşlik oldu. Başkan Duman, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spor ve sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu karşılaşmayla bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki haftalarda Hasanağa Bahçesi'nde basketbol oynarken sohbet ettiği Bucalı gençlere verdiği 'karşılıklı futbol müsabakası' sözünü yerine getirdi. Bir takım oluşturan Başkan Görkem Duman, sahaya isminin yazdığı 35 numaralı formasıyla çıktı. Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşma, heyecanlı anlara sahne oldu. Dostluk ve kardeşliğin kazandığı maçta, izleyenler keyifli dakikalar yaşadı.

Duman: "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz"

Buca'nın sanat ve sporla nefes alan bir ilçe olması için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Görkem Duman, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Sanat ve sporun da bu anlamda gençlerin hayatına büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu gece maça da bu nedenle çıktık. İlçemizde bir farkındalık yaratmak istedik. Gençlerimizi, çocuklarımızı belediyemizin tesislerinde spora davet ediyoruz" dedi.