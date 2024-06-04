Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Özel Çocukları Ağırladı

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(İZMİR) -Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ulusal atletizm yarışmasında dereceye girerek madalya kazanan özel çocukları ağırladı. Başkan Duman "Başarılarıyla yalnızca ailelerinin değil, bizlerin de gururu oldular. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Müşerref Mahmut Tınaz Ortaokulu'nun Konya'da gerçekleştirilen Özel Çocuklar Atletizm Spor Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerini ağırladı. Çocukları ve öğretmenlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Duman, Buca'nın özel çocuklarının belediyenin kurs merkezlerinden yararlanabilmeleri için çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan Duman, "Hayata geçirmek istediğimiz çalışmalarımızda çocuklarımızın eğitimi ve sosyal hayata katılmaları önceliğimiz olacak. Bu konuda mesai arkadaşlarımla bir çalışma gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Sizlerin de görüşlerini alarak çalışmanın yelpazesini genişletebiliriz" diye konuştu.

Madalya kazanan çocuklar

Öğretmenleri Yılmaz Özdemir ve Gözde Üder gözetiminde, Özel Sporcular Atletizm Yarışması'na katılan öğrencilerden Mihra Derin Yıldız, Türkiye ikincisi olurken Merih Akyol Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı yarışmaya Berat Yıldız da katılım sağladı. Konuk öğrencilerden Eymen Şekerci, Emirhan Işık, İremsu Nazlı Karakaş, İbrahim Musaf Demir ve Nefes Karaoğlu ise İzmir'de düzenlenen yarışmalarda dereceye girdi.