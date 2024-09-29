Buca Belediyesi Beyaz Sineklerle Mücadeleye Başladı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, son dönemde aniden artan beyaz sinek popülasyonuna karşı ilçede ilaçlama çalışması başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sinek sorunu son bulana kadar ilçenin bütün mahallelerinde, ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Buca Belediyesi, kent genelinde nem ve sıcakların etkisi ile özellikle yeşil alanların çevresinde yoğunlaşan beyaz sineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Yaz ayları boyunca sinek ve koku oluşumunun önüne geçebilmek için ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Buca Belediyesi, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan beyaz sineklere karşı ilaçlama çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında kent genelinde nem ve sıcakların etkisi ile özellikle yeşil alanların çevresinde ilaçlama faaliyetleri sürdürülüyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren belediye, ilk çalışmayı, Yenigün Mahallesi'nde gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmasında çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünler kullanılırken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmanın sinek sorunu son bulana kadar tüm mahallelerde devam edeceğini bildirdi.