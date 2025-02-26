Buca Belediyesi Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini yeniliyor. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bütüncül bir çerçevede kentin tüm sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ilçede kullanıma bağlı olarak yıpranmış olan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor.

Daha yaşanabilir bir Buca adına değişim hamlesini başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, bütüncül bir bakış açısıyla kentin tüm sorunlarını çözeceklerini dile getirdi. Başkan Duman, "İlçemizin genelinde asfalt atağına geçtik. Park ve bahçelerimizde yenileme çalışmalarımız sürüyor. Gerekli sokaklarda kilit parke döşemesi gerçekleştiriyoruz. Temizlik hizmetlerimizi de aynı titizlikle sürdürüyoruz. Yıl boyunca konteynerlerimizin bakım ve ilaçlamalarını gerçekleştiriyorduk. Bu haftadan itibaren yıpranmış veya yakılmış olanları yenileri ile değiştiriyoruz. Buca'da başlattığımız değişim atağı tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.