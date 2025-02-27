Buca Belediyesi Dijital Dönüşüm Başlattı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Dijital Dönüşüm Başlattı

Buca Belediyesi, vatandaşların tüm işlemlerini 7/24 yapabileceği 'Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi'ni tanıttı. Başkan Duman, bu sistemin teknolojik ve şeffaf bir belediyecilik anlayışının göstergesi olduğunu belirtti.

27.02.2025 12:36
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, "Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi" ile dijital belediyecilik dönemine adım atıyor. Vatandaşlar, belediye ile ilgili tüm işlemlerini 7 gün 24 saat, bulundukları yerden gerçekleştirebilecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yapılan dönüşümün vatandaşlara verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Teknoloji odaklı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışımız birer birer hayat buluyor" dedi.

Dijital hizmetlerin başlaması, Buca Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Fikret Yıldız, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediye meclis üyeleri, Universe Yatırım Şirketi yetkilileri Evren Posacı ve Aykut Saka, muhtarlar, oda ve sivil toplum örgütleri başkan ve temsilcileri katıldı.

"Buca Belediyesi olarak online hizmetleri her alanda sunmayı hedefliyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dijital dönüşümün ilk etapta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Duman, "Buca Belediyesi olarak online hizmetleri her alanda sunmayı hedefliyoruz. Bu, vatandaşlarımıza verdiğimiz değerin, teknoloji odaklı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışının hayat bulmasıdır" dedi.

Yeni sistemle, vatandaşların istedikleri yerden, belediyeye gelmeden 7 gün 24 saat başvuru yapma imkanı olacağını belirten Başkan Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız, başvurularının durumunu ve hangi aşamada olduğunu günün her saati takip edebilecekler. Tüm belgelerin e-imza ile sistematik şekilde arşivlenmesi, fiziksel alanda belediyemize büyük bir tasarruf sağlayacak. Dijital arşivin fiziksel arşive oranla güvenliği daha fazla. Örneğin, ruhsat başvurularında belgelerin dijital teslimi, vatandaşlarımızı yüksek baskı maliyetlerinden kurtaracak. Bu sayede maliyetleri azaltırken ek gelir sağlayarak bu getiriyi Bucalılar için hizmette kullanacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Dijital Dönüşüm Başlattı - Son Dakika

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