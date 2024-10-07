Buca Belediyesi Levantenler Rotası\'na Başvurular Başladı

Güncel

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Levantenler Rotası için başvuruları almaya başladı. Rotanın ilçenin tarihi sokakları, köşkleri ve ibadethanelerini kapsayan 18 duraktan oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "Meraklılarını bu harika deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin, Levanten toplumunun ilçede bıraktığı mimari ve kültürel izlerin peşinden gitmek isteyenler için hayata geçirdiği Levantenler Rotası'na, Belediye'nin web sayfası üzerinden başvurular alınmaya başladı. Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün rehberliğinde ayda bir kez ve 10 kişilik gruplar ile gerçekleşecek rota, tarihi sokaklar, köşkler ve ibadethaneleri içeren 2 saatlik bir yaya güzergahından oluşuyor.

"En temel amacımız Buca'yı gün yüzüne çıkarmak"

Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'mız, kalbinde harika tarihi mekanlar bulunduran eşsiz bir ilçe. Tüm bu güzellikleri önce Bucalılara, sonra İzmirlilere sonra tüm Türkiye'ye tanıtmak için güzel bir kültür rotası oluşturduk. En temel amacımız Buca'yı gün yüzüne çıkarmak. İlçemizin tanıtımı açısından büyük zenginlik taşıyan bu alanın daha çok kişi tarafından bilinmesini ve görülmesini istiyoruz. Meraklılarını bu harika rotayı deneyimlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Tarihi rotayı keşfetmek isteyenlerin, 'https://www.buca.bel.tr' adresinde karşılarına çıkan Buca Levanten Rotası ekranına tıklayarak, açılan sayfadaki başvuru linkine bilgilerini girmeleri yeterli olacak. '439 10 10' (Dahili 3135 – 3136) numaralı telefon aranarak da başvuru yapılabilecek.