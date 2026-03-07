Buca Belediyesi Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Mahallelere Taşıyor - Son Dakika
Buca Belediyesi Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Mahallelere Taşıyor

07.03.2026 09:17  Güncelleme: 10:09
Buca Belediyesi 'Köşe Bucak Sağlık' uygulaması ile ilçedeki mahallelerde ücretsiz sağlık taramaları başlatıyor. İlk olarak Göksu Mahallesi'nde 9-13 Mart tarihleri arasında şeker ve tansiyon ölçümleri yapılacak.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. "Köşe Bucak Sağlık" uygulamasıyla ilçedeki mahallelerde ücretsiz sağlık taramaları başlatılıyor. Proje kapsamında sağlık ekipleri her hafta farklı bir mahallede Bucalılarla buluşacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, yeni bir sağlık hizmetini hayata geçirdi. İlk durağı Göksu Mahallesi Muhtarlığı olacak proje kapsamında 9–13 Mart tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü yapılacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirilecek uygulamada, ölçümlerin ardından vatandaşlara sağlık durumları hakkında bilgilendirme de yapılacak.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, "Sağlık, erken farkındalıkla korunabilir. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelerimize taşıyoruz. 'Köşe Bucak Sağlık' uygulamasıyla ekiplerimiz Buca'nın her mahallesine giderek vatandaşlarımızın temel sağlık ölçümlerini yapacak ve gerekli bilgilendirmeyi sağlayacak. Tüm komşularımızı bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Göksu Mahallesi Muhtarlığı'nda gerçekleştirilecek uygulama ile hafta boyunca 09.30–12.30 ve 13.30–16.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verilecek. Buca Belediyesi yetkilileri, uygulamanın ilerleyen haftalarda ilçenin farklı mahallelerinde de sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

