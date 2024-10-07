Buca Belediyesi\'nden Yeşil Seferberlik

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 47 mahallenin tümünde yeşil seferberlik başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bucalıların nefes alanları oluşturma konusunda çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kentteki tüm parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda "yeşil seferberlik" başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, temizlik harekatından sonra ilçe genelinde yeşillendirme harekatı başlattıklarını belirterek, çalışmaların 47 mahallenin tümünde süreceğini söyledi.

"Yeşil alanlar büyük önem taşıyor"

Kent kimliğinin oluşmasında yeşil alanların önemli bir unsur olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Yapılaşmanın giderek arttığı şehirlerde, hava ve toprak kalitesinin korunması, yeraltı su dengesinin muhafaza edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi açısından yeşil alanlar oldukça önem taşıyor. Bizler tüm bu unsurları gözeterek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve var olan yeşil alanları koruyarak yarınlara bırakmak" diye konuştu.

Neler yapılıyor?

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir çalışma takvimi oluşturup sırasıyla ilçedeki tüm park ve yeşil alanlara girerek topyekün bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, seferberliğin ilk çalışmasını Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ardından İnönü Mahallesi'ne geçerek aynı çalışmayı burada da sürdürdüler. Çalışmalar kapsamında tüm park ve bahçelere 500 ağaç dikilmesi planlanırken, daha renkli bir Buca için 40 bin adet mevsimlik çiçek ve 20 bin adet çalı grubu ekimi yapılacak. Parklara 2 bin metrekare kauçuk serilecek. Ayrıca 6 bin metrekare serme çim uygulaması gerçekleştirilecek, 5 bin metrekare ise çim tohumu ekilecek.

Çalışmalar kapsamında kent mobilyaları da elden geçirilerek gerekli görülen noktalara yeni banklar yerleştiriliyor; parklardaki çöp kovaları yenileri ile değiştiriliyor. Aynı şekilde parklardaki oyun grupları tamir edilerek çocukların daha güvenli alanlarda oynamasına imkan sağlanıyor. Parklardaki otomatik sulama sistemleri de elden geçirilerek tamiratları yapılıyor.