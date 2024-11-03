Buca Belediyesi'ne İzmir Valiliği'nden Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Buca Belediyesi'ne İzmir Valiliği'nden Teşekkür Belgesi

Buca Belediyesi\'ne İzmir Valiliği\'nden Teşekkür Belgesi

Buca Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir kent yaratma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar nedeniyle İzmir Valiliği'nden teşekkür belgesi aldı. 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliklerde, BUCAKUT ekibi aldıkları eğitimlerle afet senaryolarına hazır olduklarını gösterdi.

03.11.2024 13:50
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(İZMİR) - Afetlere karşı dirençli bir kent yaratmak için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi'ne İzmir Valiliği tarafından bugüne kadar hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Buca Belediyesi, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem konusunda farkındalık yaratacak çalışmalara imza attı. Buca Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını gerçekleştiren Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), Buca Belediyesi ana hizmet binası önüne stant açarak afetlerde kullanılmak üzere hazır bulundurulan teçhizatlarını sergiledi, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. İzmir Valiliği de İzmir depreminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde, gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı Buca Belediyesi'ne teşekkür belgesi takdim etti.

"Afet anında müdahalede bulunmak için tam donanımlı bir şekilde hazır bulunuyor"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, afetlere hazırlık noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar yaşanan felaketlerde toplum olarak gördük ki afetler değil, tedbirsizlikler can alıyor. Yerel yönetimler olarak bizlere çok iş düştüğü bilinci ile hareket ederek, Buca'da dirençli bir kent yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afet Koordinasyon Merkezimiz, herhangi bir afet anında müdahalede bulunmak için tam donanımlı bir şekilde hazır bulunuyor. İlimizde ve ülkemizde gerçekleşen deprem, yangın, sel gibi pek çok olayda müdahalede bulunan başarılı arama kurtarma birimimiz BUCAKUT, 7/24 hazır olarak merkezimizde konumlanıyor" diye konuştu.

BUCAKUT orta seviye sertifikası aldı

BUCAKUT'un Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki çalışmalarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Fedakarlık Madalyası'na layık görüldüğünü hatırlatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "BUCAKUT ekibimiz, bu yıl 'orta seviye arama kurtarma' akreditasyonunu alarak, İzmir ve Ege Bölgesi'nde bu sertifikayı alan ilk ekip oldu. Ekibimiz, çalışmalarıyla ulusal düzeyde de sayılı ekipler arasında yer alıyor" dedi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, BUCAKUT'un okullarda afetlere karşı bilinçlendirme seminerleri ve tatbikatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Öte yandan, BUCAKUT üyeleri, depremin yıl dönümü nedeni ile AFAD tarafından Bornova'da gerçekleştirilen ortak tatbikata katılarak, senaryo gereği, enkaz altında kalanları kırıcı ve kesici aletler yardımıyla kurtardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'ne İzmir Valiliği'nden Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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