Buca Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Şüpheliler Hastaneye Sevk Edildi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına isimlerin, İzmir Kaçakçılık ve organize İşlerle Mücadele Mali Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Belediyeye yönelik dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 62 kişiden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 50 isim gözaltına alınmıştı. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e çıkmıştı.

Edinilen bilgilere göre, gözaltındaki isimlerin emniyetteki ifadelerinin alınması işlemlerine henüz başlanmadı, şüpheliler, sağlık kontrolü amacıyla Atatürk Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet binası önünde yakınlarını görmek isteyen aileler, sevk sırasında yakınlarını görebilmek için bina girişinde ve çevresinde kalabalık oluşturdu.

