Buca Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Şüpheliler Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Şüpheliler Hastaneye Sevk Edildi

02.06.2026 16:10  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltı sayısı 54'e yükseldi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına isimlerin, İzmir Kaçakçılık ve organize İşlerle Mücadele Mali Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Belediyeye yönelik dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 62 kişiden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 50 isim gözaltına alınmıştı. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e çıkmıştı.

Edinilen bilgilere göre, gözaltındaki isimlerin emniyetteki ifadelerinin alınması işlemlerine henüz başlanmadı, şüpheliler, sağlık kontrolü amacıyla Atatürk Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet binası önünde yakınlarını görmek isteyen aileler, sevk sırasında yakınlarını görebilmek için bina girişinde ve çevresinde kalabalık oluşturdu.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Görkem Duman, Erhan Kılıç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Şüpheliler Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:09:30. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Şüpheliler Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.