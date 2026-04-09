Yavru Kedi Zero, Buca Belediyesi Sayesinde Hayata Tutundu

09.04.2026 10:48  Güncelleme: 11:28
Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine getirilen ağır yaralı yavru kedi 'Zero', Buca Belediyesi’nin özverili müdahaleleri sayesinde hayata tutundu. Başkan Duman, hayvanların yaşam hakkının korunmasının en önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

(İZMİR)- Buca Belediyesi, ağır yaralı halde bulunan yavru kedi "Zero" için harekete geçti. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne kritik durumda getirilen patili dost, ekiplerin yoğun müdahalesi ve belediye personelinin özverisi ile hayata tutundu. Gündüz klinikte tedavi edilen Zero, geceleri ise personelin evinde bakım görüyor.

Vatandaşlar tarafından merkeze ulaştırıldığında yaşama şansı oldukça düşük olan yavru kedinin, kapıya sıkışma sonucu boynunun kırıldığı belirlendi. Hemen yoğun bakıma alınan can dost için özel bir fizik tedavi süreci başlatıldı. Gün boyu enjeksiyon ve tıbbi müdahaleleri yapılan minik kedi, özel bakım ihtiyacı nedeniyle mesai bitiminde de yalnız bırakılmıyor. Hayata yeniden başladığı için sağlık personeli tarafından "Zero" ismi verilen kedi, geceleri de sağlık personelinin evinde kalıyor.

"Bir canın hayatı, her türlü projenin üzerindedir"

Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumanın en temel sorumlulukları olduğunu belirterek, "Zero merkeze ilk getirildiğinde yaşama tutunması çok düşük bir ihtimaldi. Çalışma arkadaşlarımızın mesai kavramı gözetmeksizin, onu evlerine kadar götürüp aile sıcaklığıyla bakmaları, belediyemizin bu konudaki hassasiyetinin en güzel göstergesidir. Zero, azmin ve sevginin simgesi oldu. Bizim için bir canın hayatı, her türlü projenin üzerindedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
