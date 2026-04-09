Yavru Kedi Zero, Buca Belediyesi Sayesinde Hayata Tutundu

(İZMİR)- Buca Belediyesi, ağır yaralı halde bulunan yavru kedi "Zero" için harekete geçti. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne kritik durumda getirilen patili dost, ekiplerin yoğun müdahalesi ve belediye personelinin özverisi ile hayata tutundu. Gündüz klinikte tedavi edilen Zero, geceleri ise personelin evinde bakım görüyor.

Vatandaşlar tarafından merkeze ulaştırıldığında yaşama şansı oldukça düşük olan yavru kedinin, kapıya sıkışma sonucu boynunun kırıldığı belirlendi. Hemen yoğun bakıma alınan can dost için özel bir fizik tedavi süreci başlatıldı. Gün boyu enjeksiyon ve tıbbi müdahaleleri yapılan minik kedi, özel bakım ihtiyacı nedeniyle mesai bitiminde de yalnız bırakılmıyor. Hayata yeniden başladığı için sağlık personeli tarafından "Zero" ismi verilen kedi, geceleri de sağlık personelinin evinde kalıyor.

"Bir canın hayatı, her türlü projenin üzerindedir"

Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumanın en temel sorumlulukları olduğunu belirterek, "Zero merkeze ilk getirildiğinde yaşama tutunması çok düşük bir ihtimaldi. Çalışma arkadaşlarımızın mesai kavramı gözetmeksizin, onu evlerine kadar götürüp aile sıcaklığıyla bakmaları, belediyemizin bu konudaki hassasiyetinin en güzel göstergesidir. Zero, azmin ve sevginin simgesi oldu. Bizim için bir canın hayatı, her türlü projenin üzerindedir" diye konuştu.