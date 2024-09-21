Buca'da Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta Ercüment Yıldırım'ın (42) bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan Y.G. (64) ve oğlu E.G'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, bir iş yerinin olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda, Yıldırım'ın otomobille bir kafeye geldikten sonra şüphelilerle tartıştığı, ardından Y.G. tarafından bıçaklandığı görülüyor. Görüntülerde Yıldırım'ın yaralandıktan sonra bir süre yürüdüğü, daha sonra oturduğu kaldırımda yere yığıldığı yer alıyor.

Olay

Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta 20 Eylül'de Y.G. ve oğlu E.G. ile Ercüment Yıldırım arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkmış, bu sırada bıçakla yaralanan Yıldırım hayatını kaybetmişti.