(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Çınar Anaokulları'nın hazırladığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.
Buca'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kapsamında düzenlenen kutlamalar devam ediyor. Belediye iştiraki BUCAMAR'ın Vali Rahmi Bey, Betontaş ve Çamlıkule Çınar anaokullarında eğitim gören minikler, Cumhuriyet Bayramı'nı coşku içinde kutladı. Belediye'nin ana hizmet binası önünde yapılan törende birbirinden renkli gösteriler sergileyen öğrenciler, en büyük alkışı Belediye Başkanı Görkem Duman'dan aldı.
İşaret dili ile marş söylediler
Minikler, gösteride günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, danslar sahneledi.
Öte yandan, Vali Rahmi Bey Çınar Anaokulu Bilge Tavşanlar sınıfı öğrencilerinin, Parla - 100. Yıl Marşı'nı işaret dili ile söylemesi izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Miniklerin Atatürk'e söylemek istediği sözlerin okunması ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Miniklerden Anlamlı Kutlama - Son Dakika
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