Buca'da Doğayla İç İçe Ekonomik Hizmet: Dere Kafe
Buca'da Doğayla İç İçe Ekonomik Hizmet: Dere Kafe

26.04.2026 10:06  Güncelleme: 11:38
(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin işletmelerinden birisi olan Dere Kafe, Kaynaklar'ın doğasında, yüksek hijyen standartlarıyla kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunuyor.

Buca Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği tesislerden biri olan Dere Kafe, vatandaşların ekonomik kaygı duymadan sosyalleşebileceği bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Dere Kafe, kamu işletmesi güvencesiyle en yüksek hijyen standartlarını sunuyor.

"Yüksek standartlarda hizmete en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, her vatandaşın kaliteli hizmete erişim hakkı olduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği, halkımızın ailesiyle birlikte huzur içinde dinlenebileceği, doğayla buluşabileceği alanlar yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Dere Kafe'de vatandaşlarımızın yüksek standartlarda hizmete en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz atmosferi paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Uygun fiyat

Buca Belediyesi iştirakı BUCAMAR tarafından işletilen Dere Kafe'nin mutfağında kahvaltı çeşitlerinden el açması gözlemeye, ızgara ve güveçten hamburger ve kızartma çeşitlerine kadar her damak tadına uygun seçenekler yer alıyor. 29 Ekim Mahallesi, Kaynaklar Köyü No: 4 adresinde bulunan kafe, yaz saati uygulaması kapsamında hafta içi 09.00 ila 17.00, hafta sonu ise 09.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Tesis, pazartesi günleri kapalı oluyor.

Kaynak: ANKA

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
