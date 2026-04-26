Buca'da Doğayla İç İçe Ekonomik Hizmet: Dere Kafe

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin işletmelerinden birisi olan Dere Kafe, Kaynaklar'ın doğasında, yüksek hijyen standartlarıyla kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunuyor.

Buca Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği tesislerden biri olan Dere Kafe, vatandaşların ekonomik kaygı duymadan sosyalleşebileceği bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Dere Kafe, kamu işletmesi güvencesiyle en yüksek hijyen standartlarını sunuyor.

"Yüksek standartlarda hizmete en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, her vatandaşın kaliteli hizmete erişim hakkı olduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği, halkımızın ailesiyle birlikte huzur içinde dinlenebileceği, doğayla buluşabileceği alanlar yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Dere Kafe'de vatandaşlarımızın yüksek standartlarda hizmete en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz atmosferi paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Uygun fiyat

Buca Belediyesi iştirakı BUCAMAR tarafından işletilen Dere Kafe'nin mutfağında kahvaltı çeşitlerinden el açması gözlemeye, ızgara ve güveçten hamburger ve kızartma çeşitlerine kadar her damak tadına uygun seçenekler yer alıyor. 29 Ekim Mahallesi, Kaynaklar Köyü No: 4 adresinde bulunan kafe, yaz saati uygulaması kapsamında hafta içi 09.00 ila 17.00, hafta sonu ise 09.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Tesis, pazartesi günleri kapalı oluyor.