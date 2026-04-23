Buca\'da Eş Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde eşini evinde tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıpınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Çetin Ç. (44) ile eşi Nurcan Ç. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Çetin Ç. tabancayla eşine ateş ederek yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemelerde Nurcan Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı, polis ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalandı.