CHP İzmir İl Başkanı Güç ve Buca Belediye Başkanı Duman, İftar Sofrasında Gençleri Dinledi
CHP İzmir İl Başkanı Güç ve Buca Belediye Başkanı Duman, İftar Sofrasında Gençleri Dinledi

26.02.2026 11:44  Güncelleme: 12:58
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Gençlerin ekonomik sıkıntıları ve gelecek kaygıları gündeme geldi.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile birlikte üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu. İftar sofrasında gençlerin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları konuşulurken; İl Başkanı Güç, "Gençlerimizi karamsarlığa iten bu tabloyu CHP iktidarında hep birlikte değiştireceğiz" mesajını verdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını öğrenci evine taşıdı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programına; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı ve CHP Buca Gençlik Kolu Başkanı Sezer Alaca da katılarak gençlerin sofrasına ortak oldu.

İl Başkanı Güç: "CHP İktidarında gençlerimize hak ettikleri geleceği sunacağız"

İftar sonrası gençlerle uzun süre sohbet eden CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, mevcut siyasi ve ekonomik iklimin gençler üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti. Güç, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Gençlerimizi çok iyi anlamak, onların içindeki fırtınayı görmek zorundayız. Maalesef bugün ülke yönetimindeki mevcut rejimin yarattığı ağır baskı ve buna eklenen derin ekonomik kriz, gençlerimizi büyük bir karamsarlığa sürüklüyor. Bu umutsuzluk hali, ne yazık ki evlatlarımızı madde bağımlılığı gibi çok tehlikeli mecralara bile itebiliyor. Gençlerimizin gelecek kaygısı taşımadığı tek bir günleri yok. Ancak kimse enseyi karartmasın; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu karanlık tabloyu hızla dağıtacağız. Ekonomiden özgürlüklere kadar her alanda bu işleri hızla toparlayacak, gençlerimize hak ettikleri onurlu geleceği sunacağız."

Başkan Duman: "Buca gençlerin asla yalnız hissetmeyeceği bir yuvadır"

Gençlerin barınma sorunu, kira artışları ve eğitim giderleri konusundaki şikayetlerini tek tek not alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise yerel yönetim olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Başkan Duman, "Gençlerin omuzlarındaki yükü paylaşmak, yüzlerindeki gülümsemeye vesile olmak bizim en büyük motivasyonumuz. Buca, gençlerin kendilerini asla yalnız hissetmeyecekleri bir yuva olmaya devam edecek. İftar sofrasında da yaşadıkları sorunları, gelecek kaygılarını ve bizden beklentilerini açık yüreklilikle konuştuk. Şundan emin olun ki; gençlerimizin sesine kulak vermeye, onlarla yan yana yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Çağatay Güç, Ekonomi, Güncel, İftar, İzmir

