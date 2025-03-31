Buca'da Her Mahalleye Bir Çocuk Oyun Sokağı - Son Dakika
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Buca'da Her Mahalleye Bir Çocuk Oyun Sokağı

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Buca Belediyesi, ilçede yaşayan sokaklar oluştururken, her mahalleye de Çocuk Oyun Sokağı kazandırıyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Çocuk Oyun Sokakları, Görkem ağabeylerinden çocuklarımıza bir armağan” dedi.

31.03.2025 09:41  Güncelleme: 09:52
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçede yaşayan sokaklar oluştururken, her mahalleye de Çocuk Oyun Sokağı kazandırıyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuk Oyun Sokakları, Görkem ağabeylerinden çocuklarımıza bir armağan" dedi.

Buca'da sokakların çocuklar için daha güvenli ve eğitici kamusal alanlar olarak tasarlanması ve yeniden üretilmesi amacıyla yaşama geçirilen Çocuk Oyun Sokağı çalışmaları, hızla sürüyor. İlk oyun sokağını, Laleli Mahallesi 399 Sokak'ta hayata geçiren belediye, Vali Rahmi Bey Mahallesi Şehitler Parkı ile Akıncılar Mahallesi 555 Sokak'taki çalışmalarını da tamamladı.

Buca'nın güzel çocuklarının her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Başkan Duman, "Buca Belediyesi olarak, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunacak, hayal dünyalarını zenginleştirecek, sağlıklı bir şekilde büyümelerine olanak sağlayacak çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Çocuk Oyun Sokakları, Görkem ağabeylerinden onlara bir armağan. Dilediklerince koşup oynasınlar. Onları çok seviyoruz" diye konuştu.

Geleneksel oyunlar yer alıyor

Çocuk Oyun Sokağı'nda, sokağın kullanıcısı çocukların yaş grupları dikkate alınarak, erken çocukluk döneminde, motor becerilerini geliştirmeye yönelik oyunların yer aldığı alanlar tasarlanıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek seksek, zıplama, dans oyunu ve yerden yüksek gibi geleneksel oyunlar zemine işleniyor. Çocukların kendi oyunlarını da oluşturabilmeleri için çizimler esnek bırakılarak "yaşayan sokaklar" için güzel bir örnek oluşturuluyor.

Kaynak: ANKA

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